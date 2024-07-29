正向教育｜子女青春期叛逆挑釁　梁麗美：家長只聽不問學習「沉住氣」

▲ 梁麗美校長建議，家長要只聽不問，學習「沉住氣」。

每一個人的一生在家庭裏都會擔當不同的角色，為人子女、丈夫／妻子、女婿／媳婦、父母、甚至祖父母。俗說有云：「養兒一百歲，長憂九十九。」相信家長們都會覺得為人父母的擔子可能是最重的。父母疼愛自己的孩子，把最好的給予他們，也都希望他們在愛中好好成長。孩子小時候也都會聽話的，但是到了青春期，他們的自主性增強，希望自己做決策，也會叛逆，會挑釁，情緒波動也大，那時候無論父母無論怎樣表達愛，青少年往往都會覺得是壓力，會做出更反叛的行為，親子關係變得緊張，甚至影響一家人的精神健康。

家長是否有想過嘗試放下重擔，先去愛自己呢？很多時我們都會在子女上、在工作上、甚至在物質上得到滿足，但這並不是真正的愛自己。我們要以同理心看待自己，給自己留空間，不要執着，處境不能改變，但心境可以改變；事情總會好下來的，切勿讓恐懼、內疚等負面情緒影響自己。其次，學習「沉住氣」；無論心裏多焦急，多想知道孩子的問題，多想給予意見，都要學習按住自己，更不要把問題作災難性的放大，只聽不問；如果孩子不說，不要急着問，先自我控制，處理好自己的情緒，也讓他自己靜一靜。

深深感受到知易行難的道理，如何在焦慮的情緒下沉住氣、保持積極樂觀的思想？我覺得最有效的方式是首先把注意力外移，做自己要做的事，再找合適的人傾訴。誰是合適的人？就是能夠保持冷靜客觀、也熟悉你的人，而我當年任職小學的校牧和在教會認識多年的姊妹就是我最佳的傾訴對象。

我更會嘗試用以下的方法去放開胸懷：做靜觀呼吸；儘可能抽時間做運動；作為基督徒的我，更會參加教會的團契和崇拜，讓自己不再定睛在發生的問題上。

各位親愛的家長，當你懂得愛自己，心中滿有平安時，一切都會好起來的。讓我們一起努力去學習愛自己，活出平安喜樂的人生。

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