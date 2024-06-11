東張西望何伯丨 剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅

▲ 翁靜晶拆解「新何太」的言論背後意義！

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》訪問忘年夫婦何伯何太成為城中熱話，新何太早前以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，揚言夫妻二人有生B計劃，又指何伯「勁過啲後生仔」有心有力，更曾揚言丈夫何伯「一晚五次」。

昨晚 (6月10日）翁靜晶於個YouTube頻道「危險人物2.0」分析新何太的「一晚五次」論，原來既然跟香港的婚姻條例有關！

剖析新何太「一晚五次」論用意

說到早前某人分享「一晚五次」論，翁靜晶先嘲諷：「一晚去起身五次屙尿？一晚五次呢樣嘢，咁點解要咁樣講呢，點解要將呢個能力要去咁褒揚呢？」

翁靜晶續說對方此番言論，是為確保婚姻「有效」，她說：「香港有一條法例呢叫婚姻條例，呢個婚姻條例就係香港嘅第179章入面嗰個第20條呢，就同呢個五次好有關係。」

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翁靜晶：有人好識得法律嘅

原來一對夫婦有性關係才算「合法夫妻」，翁靜晶解釋：「唔好以為一男一女結咗婚代表掂當，原來婚姻係可以宣布無效㗎喎！條例其中一條提到如果一男一女婚後，沒有行房、圓房，婚姻可以被判無效，一定要發生咗性行為，完成咗個性行為，你個婚姻先叫有效。」

她更踢爆某人用意：「咁所以點解咁緊要要講，唔係一次呀，係五次呀、五十次呀，原來原因就係有人好識得法律嘅！」

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翁靜晶續稱在港有幾種情況，可令婚姻被判無效，包括近親關係、未成年的婚姻關係以及同性戀等。她更意有所指說：「呢個真係要好識法律嘅人先知喇，原來結咗都可以畀你申請無效㗎喎！」

當中翁靜晶某人很熟識法律：「呢個就可以解釋到，點解要咁強調個圓房嘅問題。因為有人可能就係驚住一陣間，老人家原來根本都冇能力嘅，咁點呢，咁咪即係無效？咁咪好大件事囉，證明即係有人都好熟知法律。」

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