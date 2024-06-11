  • 29°C
香港時間 : 2024611日 (二) 21:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

翁靜晶拆解「新何太」的言論背後意義！

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》訪問忘年夫婦何伯何太成為城中熱話，新何太早前以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，揚言夫妻二人有生B計劃，又指何伯「勁過啲後生仔」有心有力，更曾揚言丈夫何伯「一晚五次」。

昨晚 (6月10日）翁靜晶於個YouTube頻道「危險人物2.0」分析新何太的「一晚五次」論，原來既然跟香港的婚姻條例有關！

剖析新何太「一晚五次」論用意

說到早前某人分享「一晚五次」論，翁靜晶先嘲諷：「一晚去起身五次屙尿？一晚五次呢樣嘢，咁點解要咁樣講呢，點解要將呢個能力要去咁褒揚呢？」

翁靜晶續說對方此番言論，是為確保婚姻「有效」，她說：「香港有一條法例呢叫婚姻條例，呢個婚姻條例就係香港嘅第179章入面嗰個第20條呢，就同呢個五次好有關係。」

東張西望何伯丨「新何太」聲稱何伯長住內地不用申報　指香港居住環境差：返大陸發展仲好

點擊圖片放大
+4
+3

翁靜晶：有人好識得法律嘅

原來一對夫婦有性關係才算「合法夫妻」，翁靜晶解釋：「唔好以為一男一女結咗婚代表掂當，原來婚姻係可以宣布無效㗎喎！條例其中一條提到如果一男一女婚後，沒有行房、圓房，婚姻可以被判無效，一定要發生咗性行為，完成咗個性行為，你個婚姻先叫有效。」

她更踢爆某人用意：「咁所以點解咁緊要要講，唔係一次呀，係五次呀、五十次呀，原來原因就係有人好識得法律嘅！」

點擊圖片放大
+5
+4

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮

翁靜晶續稱在港有幾種情況，可令婚姻被判無效，包括近親關係、未成年的婚姻關係以及同性戀等。她更意有所指說：「呢個真係要好識法律嘅人先知喇，原來結咗都可以畀你申請無效㗎喎！」

當中翁靜晶某人很熟識法律：「呢個就可以解釋到，點解要咁強調個圓房嘅問題。因為有人可能就係驚住一陣間，老人家原來根本都冇能力嘅，咁點呢，咁咪即係無效？咁咪好大件事囉，證明即係有人都好熟知法律。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
今日 13:03
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
12:43 2024/06/06
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
10:15 2024/06/07
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
東張西望何伯丨新何太稱不怕房署調查指網民黑心　霸氣稱： 我暫時屈就住公屋咋
12:22 2024/06/08
東張西望何伯丨新何太稱不怕房署調查指網民黑心　霸氣稱： 我暫時屈就住公屋咋
東張西望何伯丨「新何太」聲稱何伯長住內地不用申報　指香港居住環境差：返大陸發展仲好
14:05 2024/06/09
東張西望何伯丨「新何太」聲稱何伯長住內地不用申報　指香港居住環境差：返大陸發展仲好

你可能感興趣

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
今日 13:03
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
12:43 2024/06/06
東張西望何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
10:15 2024/06/07
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
翁靜晶 娛樂人物職業 東張西望 KOL 娛樂行業 網絡熱話 YouTube

最高瀏覽

儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）