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端午節｜女子半年内3親人離世 玄學家揭背後原因：端午節送糭誤踩2禁忌

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 26 分鐘前

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端午節送糭誤踩2禁忌，女子半年内3親人離世，命理師曝原因：會死整串。

【端午節／粽／糭／鹼水粽／鹹肉粽】6月10日是一年一度的端午節，很多家庭都會吃粽應節，還有不少人會將粽子送給親朋好友。不過，台灣曾有一名女子因將粽子送給他人，半年内有3名親人接連離世，有命理師提醒，竟是觸犯了2個禁忌。

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台灣命理專家周映君曾在節目《新聞挖挖哇》分享，端午節一定要拜「鹼水粽」，不過鹼水粽與鹹肉粽不一樣，如果要送鹼水粽就要多加注意。她指，曾經有一名女子去社區大學學烹飪，因為端午節將至，學習了包鹼水粽，裡面還放入紅豆餡。

最後該名女子包了一堆粽子，在端午節時分別送給了姐姐和妹妹一整串粽子。雖然她被提醒「鹼水粽不能送」，但她認為裡面有包紅豆就沒關係，不算是鹼水粽。

豈料2個月後，姐姐的親家母在7月因病離世，再過3個月，該名女子的姐夫和妹婿都因車禍不幸身亡，這才聯想到可能與那一整串鹼水粽有關。

對此，民俗專家林正義表示，古代送肉粽給別人是禁忌行為，「鹼水粽不能亂送」、「更不能送整串的」，因為送整串粽子的原意是「會死整串」，所以一定要剪開或給錢化解。

端午節7大禁忌

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師曾在Facebook個人專頁指出，端午節期間有7大禁忌不宜做，提醒大家在端午節要多加注意以保平安。

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