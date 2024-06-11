挖呀挖老師｜與愛兒唱新版「挖呀挖」歌被嘲發福　靚女幼教師大方揭產後凸肚照

▲ 黃老師上載的一段與愛兒互動的影片，被網友嘲笑發福。（網上圖片及黃老師個人社交平台影片截圖）

【挖呀挖老師】去年憑藉一首《小小花園》歌曲、當中極洗腦的「挖呀挖」歌詞而紅爆網絡的內地幼稚園教師黃瓊，一直是非不斷。去年誕下孩子的她，最近上載到社交平台一段與孩子互動的影片再受關注，不少人留意到黃老師「發福」的面形，而且更揶揄對方「美肌開太大」。

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挖呀挖老師｜對親兒唱新版「挖呀挖」手指歌謠

從黃老師上載的影片可見，她身穿簡單的居家服正在給孩子唱「挖土機手指歌謠」，除了一如概往地用著溫柔的聲線唱著歌，黃老師也用上她的手指擅長地帶動著整首歌，而她的小孩也會手舞足動地與母親互動，整個畫面十分溫馨，而影片也收獲超過22萬的按讚。

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挖呀挖老師｜網民不滿：挖了兩年還挖啊

對於黃老師的新版「挖呀挖」，有些網友並不賣帳，而且更把重點放在她的外貌上，「怎麼圓一圈」、「美顏開太大了吧」、「這都挖了兩年了還挖啊。」

但是，不少網友也為黃老師平反，「你聽了幾百次了，但寶寶們都是第一次聽啊」、「當老師的寶寶好幸福」、「一點也不像剛生過孩子，壯態真好」、「這身材我是羨慕，生子恢復真好，一看都過很好」，有人更指出影片的重點是「愛」，「媽媽有愛的眼神最溫暖。」

挖呀挖老師｜因一夕爆紅感壓力

黃老師早前接受媒體訪問時，也透露曾因一夜爆紅、隨後受到海浪般的非議而承受不少的壓力，不過為了當時已懷孕的寶寶健康著想，而很快作出心態調整。

現在，成為母親的黃老師表示，因孩子的到來而感到幸福，更會被小孩的一言一行而牽動著她的心。此外，她的外型曾一度成為網民熱話，但現在的她對外人的非議不再感到焦慮，她曾試過上載自己產後未修身的照片，自嘲「長胖有小肚子」。

▲ 黃瓊曾於產後身穿產前買的一件衣服，展露長胖後的小肚子。（網上圖片）

挖呀挖老師｜將別人的批評轉化成長養分

人生中充滿不少困難與挑戰，而黃老師也提過唯「堅強」二字是不二之選。引用黃老師自己說過的一番話，

別人朝我丟泥巴，我拿泥巴種荷花。

她，堅強地成長為一朵「只為自己開的花」。

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