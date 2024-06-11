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中暑急救︱陳奕迅打網球中暑暈倒下巴受傷見骨縫逾30針　醫生拆解中暑症狀+急救法

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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陳奕迅打網球中暑暈倒，下巴受傷見骨縫逾30針！醫生拆解中暑症狀+急救法。

【陳奕迅/中暑/暈倒/受傷/消暑/降溫/急救】高溫酷熱小心中暑！本港近日天氣非常炎熱，而陳奕迅(Eason)就於昨日室外打網球後中暑暈倒，更受傷需要縫30多針，影響原定演唱會行程。

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昨日（10日）端午節，本港錄得32度高溫天氣。據Eason經理人甘菁菁(Lisa)表示，Eason昨天下午於室外打網球後，不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。他立即被送院診治，發現腮骨骨裂、下巴傷口深至見骨，最終一共需縫30多針；醫生估計最少需要休息三個星期才能復原。而Eason原定今個月在重慶舉行的6場演唱會也被迫延期。

中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

  • 熱痙攣：主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。
  • 熱衰竭：若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。
  • 熱中暑：最危險是熱中暑，患者體溫可上升至超過攝氏40°C以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。他指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」

相關新聞：【中暑急救】熱中暑VS熱衰竭　醫生解構成因症狀及急救法

正確處理中暑急救法

老永基亦教如何處理中暑人士：

  • 全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。
  • 補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。
  • 打999求救：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

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