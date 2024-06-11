陳惠敏｜陳惠敏談80年代大富豪一晚豪花10萬 80歲驀然回首自認當年戇居

▲ 陳惠敏與一家人的溫馨合照。

最近在串流平台上，睇到昔日打星兼江湖大佬陳惠敏接受訪問，講到當年荒唐生活，尤其八十年代有錢時唔識理財，只晚晚走去威。乜叫「威」？即蒲在大富豪及中國城一類揮金如土銷金窩，「隊」XO猜枚。江湖中人財來財去，今日你請我，明日我請你，就咁晚晚十萬八萬埋單（八十年代呀，當年幾十萬買間千呎樓㗎！）。

要「威」，當然少不免成身金鏈及揸歐洲名車林寶堅尼法拉利等，在尖沙咀「嘭嘭」聲四圍片。就咁，又無咗幾百萬，之後，二手出售完全唔值錢。

好嘞，如今八十歲嘞，驀然回首，才覺得當年戇居，搞到身體又壞，錢又無乜，更唔敢話俾個仔知自己其實「出嚟行」，成日俾人拉。

老陳坦率豁達，最難得老婆十七歲跟佢同居，一直無名份，只是早幾年才註冊。一切一切，足以拍套精采的江湖電影。

訪問中，陳惠敏多次提及大富豪，而剛剛早前有消息話「大富豪夜總滙」正密鑼緊鼓再捲土重來。

係真唔係真？我肥碌絕對存疑。今時今日香港氣氛，你想搵班大闊佬或江湖人士晚晚掟十萬八萬「威」？發夢無咁早！尖東未到九點已水盡鵝飛，經濟咁差，人人窮到燶喎。

奇在，月初在社交平台上流傳一份「建議書」，邀請公眾參與投資「大富豪夜總滙」，小弟一睇已知騙局，非常騎呢，心諗：「傻嘅才會信！」

雖然我咁諗，但肯定一千個會有一條水魚中招，結果搞到證監都要出聲明踢爆。大千世界真怪雞！

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