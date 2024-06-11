反恐首案｜被告李家田警誡下稱「去過西貢試槍」　槍枝及後「俾返鴻仔」

▲ 「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（11日）續審。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（11日）續審。偵緝警員作供稱，他拘捕被告李家田後，李警誡下稱「我淨係去過西貢試槍，之後枝槍就俾返鴻仔，佢話要枝槍做嘢」。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

已認罪的彭軍壕續以控方證人身分作供，彭在控方的覆問下稱，早前曾以囚友提供的草稿以英文撰寫信件予律政司，其後從律師得悉，他不應直接去信律政司。彭又確認信中曾提及撤銷控罪，惟彭並未知撤控與將控罪存檔法庭的分別。

彭作供完畢後，控方傳召時任有組織罪案及三合會調查科偵緝警員楊立倫（譯音）作供，楊供稱，他於2020年6月11日早上在上司指示下，前往上水麒麟村拘捕被告李家田，楊與隊友抵達後，向李的母親展示搜查令後拘捕李。

楊憶述，當時李正睡覺，楊喚醒李後向對方表明身份，除楊外另有3名警員在場。楊其後向李作出警誡，李在警誡下稱「我淨係去過西貢試槍，之後枝槍就俾返鴻仔，佢話要枝槍做嘢」。

楊遂於警察記事冊記錄以上說話，李確認無誤後簽名作實。楊再問及「西貢試槍」是甚麼意思，李指當日「鴻仔」俾枝槍我，「叫我試下開一槍」，於是李按照其意思向空地開槍。楊再問及「鴻仔」是誰，李則指於試槍當日才認識「鴻仔」，隨後得悉「鴻仔」於12月8日因藏槍被捕。

聆訊明（12日）續。

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記者：梁錦麟