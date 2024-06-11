在家離世︱讓重病家人在家離世陪伴走最後一程 拆解在家離世遺體如何搬走

▲ 重病家人在家離世，遺體如何搬走？電影《生生》劇照。

我以為，很多人覺得這個題目「大吉利是」。但直至個多月前，我接受中大無言老師遺體捐贈計劃邀請，擔任這個講座的主持，眼見男女老幼都踴躍參與，問了很多到位問題，我知道，社會越趨開放，接受生前身後教育。

說的是「在家離世」。很多年前主持節目時都探討過，說不少患者寧願在家中離世，也不想在醫院，因為醫院較嘈雜，探訪時間亦有限制，親友難以長時間陪伴最後一程。但在熟悉的家中普遍較為安靜，親友亦可隨時探望，讓人生變得圓滿。

我理解「在家離世」有不少好處，但作為主持要問，同時想像到有很多技術上的問題，該講座給我一一拆解。第一個迷思，是現實考慮：家中有人過身，會否變成「凶宅」？

主診及監察不少「在家離世」個案的馮治本醫生解釋，凶宅主要針對他殺或自殺個案，並不包括自然死亡。他舉出一個很好的例子：從前我們的祖先很多都在家中去世，並在家中正室停屍，所以有「壽終正寢」的說法。他展示了一幀舊相片，說以前的喪禮在家旁邊搭建的喪棚舉行，棺木則從旁邊的滑道移送離開。能夠在家中自然死亡，對中西方不少民族而言是「好死」，家宅不會變成凶宅。

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但「在家離世」引伸另一問題，是如何移送遺體？鄰居看到會否擔憂？另一位嘉賓，推動生死教育的年輕人陳培興說，原來可安排「低調出殯」，意思是不用勞師動眾，大鑼大鼓，殯儀服務可安排輪椅，移送戴好帽子、太陽眼鏡及頸巾等遺體到普通七人車，就像普通人離開，不會打擾其他住戶。

「在家離世」亦不用勞動警方，因為香港法例訂明，馮醫生等註冊醫生在病人離世前14天天內見過病人，並在離世後24小時內上門證實不屬於「非自然死亡」，便可在死者家中簽發死亡證。

當然「在家離世」還有很多細節，例如甚麼疾病可以選擇「在家離世」？生死難料，我又如何安排患者在離世前14日找醫生？當日座談會的結論是，「在家離世」跟其他事情一樣，最好還是及早安排。

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