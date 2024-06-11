  • 30°C
香港時間 : 2024611日 (二) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

在家離世︱讓重病家人在家離世陪伴走最後一程 拆解在家離世遺體如何搬走

家事百科

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

重病家人在家離世，遺體如何搬走？電影《生生》劇照。

我以為，很多人覺得這個題目「大吉利是」。但直至個多月前，我接受中大無言老師遺體捐贈計劃邀請，擔任這個講座的主持，眼見男女老幼都踴躍參與，問了很多到位問題，我知道，社會越趨開放，接受生前身後教育。

說的是「在家離世」。很多年前主持節目時都探討過，說不少患者寧願在家中離世，也不想在醫院，因為醫院較嘈雜，探訪時間亦有限制，親友難以長時間陪伴最後一程。但在熟悉的家中普遍較為安靜，親友亦可隨時探望，讓人生變得圓滿。

我理解「在家離世」有不少好處，但作為主持要問，同時想像到有很多技術上的問題，該講座給我一一拆解。第一個迷思，是現實考慮：家中有人過身，會否變成「凶宅」？

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

主診及監察不少「在家離世」個案的馮治本醫生解釋，凶宅主要針對他殺或自殺個案，並不包括自然死亡。他舉出一個很好的例子：從前我們的祖先很多都在家中去世，並在家中正室停屍，所以有「壽終正寢」的說法。他展示了一幀舊相片，說以前的喪禮在家旁邊搭建的喪棚舉行，棺木則從旁邊的滑道移送離開。能夠在家中自然死亡，對中西方不少民族而言是「好死」，家宅不會變成凶宅。

即睇10大認知障礙症警告：

點擊圖片放大
+8
+7

但「在家離世」引伸另一問題，是如何移送遺體？鄰居看到會否擔憂？另一位嘉賓，推動生死教育的年輕人陳培興說，原來可安排「低調出殯」，意思是不用勞師動眾，大鑼大鼓，殯儀服務可安排輪椅，移送戴好帽子、太陽眼鏡及頸巾等遺體到普通七人車，就像普通人離開，不會打擾其他住戶。

「在家離世」亦不用勞動警方，因為香港法例訂明，馮醫生等註冊醫生在病人離世前14天天內見過病人，並在離世後24小時內上門證實不屬於「非自然死亡」，便可在死者家中簽發死亡證。

當然「在家離世」還有很多細節，例如甚麼疾病可以選擇「在家離世」？生死難料，我又如何安排患者在離世前14日找醫生？當日座談會的結論是，「在家離世」跟其他事情一樣，最好還是及早安排。

更多延伸閲讀：

愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】            【職場文化智慧】

撰文 : 方健儀  傳媒工作者︰包括電視電臺節目主持、司儀、大學兼任講師、傳媒顧問等

大體老師 凶宅 生死教育

最高瀏覽

中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）