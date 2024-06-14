體臭問題丨20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

【體臭／臭狐／大汗腺／皮膚感染】夏天到，為了堵截體臭問題，市面上出現了林林總總的汗貼及香氣劑。不過，皮膚科專科醫生顏佩欣接受訪問時，便指出曾有女病人因用類似方法，除臭不成，反而令腋下出現繼發性皮膚感染，令皮膚出現嚴重痕癢、紅疹及流膿情況，因此呼籲大眾切勿胡亂使用方法除體臭。

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個案分享

皮膚科專科醫生顏佩欣分享個案時指，年約20多歲的女事主為一名「行街售貨員」，本身有體臭問題，夏天時情況更甚。為了堵塞惱人的「體臭」問題，她於是便以「護墊」貼在腋下的部位再噴上一些香水，惟時間一久，因為皮膚及「護墊」不斷磨擦，加上汗水，令皮膚出現感染，致嚴重痕癢、紅疹及流膿。

近年坊間有不少聲聲有止汗作用的汗貼，其實亦要慎用，因皮膚汗貼之間的磨擦，其實會令細菌更易滋生，很易令皮膚出現感染。

體臭成因

顏佩欣指人體的汗腺被分為小汗腺及大汗腺，小汗腺分佈在全身皮膚，所以全身的皮膚都會流汗；大汗腺又稱為頂漿腺，分布在腋下最多，其次為乳頭、生殖器官、耳朵等位置，從青春期更會開始變得發達。但其實不管是大、小汗腺所分泌出來的脂肪酸、汗水，原本都是無味的，但經皮膚表面細菌發酵和分解後，會產生「短鏈脂肪酸」、「阿摩尼亞」，會帶有較強烈的體臭味。此外，排汗多少亦會對體臭有影響，汗腺愈發達，排汗愈多，體臭愈重。

體臭治療方法

顏佩欣表示，如果臭狐困擾日常生活，患者可先考慮使用止汗劑抑制汗液排出 ，最常見成份包括「氯化鋁」(aluminium chloride)，用作堵塞汗腺口，減少身體排汗。

不過部分產品同時含酒精、香料及抗菌劑等成分，萬一於使用後，出現痕癢、紅腫等懷疑過敏症狀須立即停用，尋求醫生意見。本身為皮膚過敏人士或濕疹患者，更需小心使用。

若止汗劑效果不理想，顏佩欣指有體味人士亦可考慮其他方法，包括注射肉毒桿菌素、自來水電解止汗法、以手術形式將汗腺切除及微波汗腺消融術。

顏佩欣指注射肉毒桿菌素，阻隔汗腺神經的傳遞，減少出汗及異味產生，維持半年至9個月，例如受腋下多汗臭味病人，一般會在夏季開始前，於腋下注射一次肉毒桿菌素，令汗液分泌減少；自來水電解止汗法，即用微弱電流干擾排汗神經末梢，也可抑制汗水的分泌，不過治療方法效果短暫而且費時；手術形式將汗腺切除，即透過切除大汗腺，以減少汗水分泌，但術後有機會出現流血、細菌感染、留下疤痕等風險。

近年「微波汗腺消融術」亦是新流行方法，利用熱能導入至腋下深層皮膚，破壞汗腺及毛囊組織，以減少體臭形成，療程後有機會出現發紅、腫脹、感覺改變、疼痛或腫塊。

顏佩欣提醒，不論是手術還是微波，皆為入侵性治療，所以必須先跟醫生商討治療風險。

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改善體臭5大建議

顏佩欣表示要改善體臭，除了以上方法，病患亦可以從生活上入手，以下為5大建議:

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