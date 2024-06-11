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心肌梗塞︱慈父為妻女強忍「胃痛」工作　輕視1徵兆突心肌梗塞亡　女兒悲痛欲絕：爸我想你了【附心肌梗塞7大症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【心肌梗塞/胃痛/高血壓/】愛要及時，求醫亦然。內地一名52歲父親為了養妻活兒，每天奔波勞碌，就算身體早已響起警號亦不以為然。沒想到一晚突然因心肌梗塞病逝，遺下妻女得悉噩耗後悲從中來。當時正在大學留宿的小女兒更是自責不已，責怪自己忽略父親臨終前的匆匆來電，沒來及時的關心，就與父親陰陽相隔。

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初期以為胃痛就醫

該名內地女大生日前（10日）在社交平台「小紅書」發文惦念亡父，指52歲的父親身體抱恙，初起以為是胃痛遂到村內診所求醫，一直當作胃病治療。上周四（6日），父親曾表示身體不適，自行檢查後發現有高血壓。為了能夠繼續工作，父親匆忙吃了降血壓藥，當天沒有吃早餐就去工作。

為了不讓家裡人擔心，一直忍著不說，一直忍著不說……

寄宿在大學的女事主在上周五（7日）晚上收到父親來電，通話時間不到1分鐘，僅是「問我有沒有錢花」，然後就匆匆掛線。當時女事主感到奇怪，但沒有多想，亦沒有回電父親。沒想到凌晨4時收到家人來電，說要接女事主回家。她當時曾閃過不好的念頭，但不敢多想。

死前曾匆忙致電女兒 5小時後心梗亡

事實上，父親早已在凌晨1時因為急性心肌梗塞離世，但當時女事主還懵然不知。回家後，女事主一直不敢相信父親已經去世的消息，對於父親的離世感到非常自責：

爸，對不起，要是我那天下午回家了，沒有留校，要是我當時給你回電話了，是不是就不會這樣了，爸，我想你了，爸……

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女兒悲痛：爸你怎麼就走了？

女事主憶起小時候一家四口在農村生活，父親從小都非常寵愛妻女，從來不讓她們下田工作，下田粗活主要靠他一手包辦亦毫無怨言，反而有時候會因「自己沒本事，沒賺到甚麼大錢」，而對家人感到愧疚。父親得知女兒近日在校的開支很大，怕女兒不夠錢用，早上出去工作，回家後下田澆水耕作，就算身體一直有疼痛不適亦忍著不吭聲。女事主指，「爸爸老是說等我上完學，就跟著我享福了」，但現在卻突然離世，噩耗讓家人們都難以接受。

心肌梗塞7大常見徵狀

有4大高危人士要格外留意心肌梗塞的問題。本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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4招預防心梗

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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