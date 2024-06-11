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百fans到場支持感受現時偶像應援待遇　關智斌：我嗰個年代冇呢啲嘢㗎

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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關智斌獲過百名fans到場支持。

日前，關智斌（Kenny）為「香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2024」擔任表演嘉賓，並唱出《總有一站愛上你》及《勇氣情歌》兩首歌，過百名fans到場支持。

剛於內地完成6站巡迴演唱會《關智斌時光機巡迴音樂會》的Kenny表示，很久未有在香港演出，這次看到這麼多fans來支持，他說幸好fans沒有忘記他，「同埋見到好多fans 佢哋抱住自己個女、或者自己個仔過嚟，即係覺得有啲時間飛逝嘅感覺。」

關智斌獲過百名fans到場支持。

粉絲悉心準備應援物

未知是否太興奮，Kenny唱《勇氣情歌》時突然忘記歌詞，台下fans立即「補位」大聲叫唱，但 Kenny也立即叫停，決定重唱，十分專業，稱：「其實首歌喺巡演時每一場都有唱，突然間back out咗，為咗回饋現場fans嘅支持，一定要重新好好地唱一次俾大家聽。」

此外，粉絲又悉心準備很多應援物，令Kenny十分窩心，稱：「因為以前好少見到，譬如有時返屋企睇到佢哋俾我嘅禮物，全部係好有心機，譬如畫一啲畫，又整咗好多精品公仔同我差唔多樣，我真心覺得係好犀利！」

他更幽默稱：「我嗰個年代冇乜好多呢啲嘢㗎嘛，同埋我巡演嘅時候，佢哋會安排好多嘢食，又有餐車，感受到而家原來啲偶像派歌手嘅待遇，多謝佢哋令我感受到我仲未有同呢個時代脫節。」

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