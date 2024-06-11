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人工智能｜私隱專員公署發布AI 個人資料保障框架　涵4範疇提供管治建議予企業

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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個人資料私隱專員鍾麗玲。（吳穎嵛攝）

個人資料私隱專員公署今日（11日）發布《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，涵蓋4大範疇，提出建議措施。公署相信，模範框架可協助機構遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，以孕育AI在香港的健康發展。

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《框架》涵蓋四大範疇，包括管治架構、風險評估、系統實施及管理，以及與持份者的溝通。當中提到，機構應建立內部的AI管治策略，包括成立管治委員會，就採購AI方案和如何使用系統提供指引及進行監督，亦要建立有效的內部匯報機制，以便委員會針對任何系統故障或資料保障問題作出監察；機構在採購AI方案時，亦要考慮供應商有否遵循國際標準。

 《框架》指出，機構在引入AI系統前，需要進行全面的風險評估，包括考慮涉及的個人資料數量、敏感程度、資料保安、出現私隱風險的可能性和潛在損害的嚴重程度等，並採取相稱的風險管理措施，包括作出適當的人為監督，以減低AI作出不當決定。 

個人資料私隱專員公署今日發布《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》。（吳穎嵛攝）

據生產力局數據，今年預計將有近一半香港機構使用AI，與2023比較上升約2成。個人資料私隱專員鍾麗玲指，AI帶來不少私隱風險，包括收集過量資料、使用者難以理解資料如何使用、準確性成疑等，又指AI難以識別收集到的資料屬於誰，但可以重新識別資料所屬身份，是很大的資料風險。她指，現時有兩種私隱風險最為常見，如不少本港市民的電郵等個人資料被洩露，以及使用聊天機器人時，員工將客戶資料輸入予機器人，而機器人使用資料以回應其他使用者的問題。

鍾麗玲相信，模範框架可協助機構遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，以孕育AI在香港的健康發展，並促進香港成為創新科技樞紐，以及推動香港以至大灣區的數字經濟發展。

她透露，公署去年8月至今年2月間，審查了28間公司有關使用AI工具情況，當中10間機構使用人工智能時，沒有違規涉及個人資料，公署往後將繼續在遵從指引及使用AI等方面調查機構。

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