移民英國｜送父母入老人院賣樓帶子女移民 港媽：1年回港1次探望他們

▲ 港媽為了子女的童年移民英國。

他跟她即將移民了，無論多忙，還是要跟他倆吃飯餞行的。

「為甚麼走得這樣急？」



「本來也沒打算走的。但見到身邊不少像我四十多歲，孩子正在唸小學的朋友都決定移民，我們也想試試。沒想到，一申請就批了，感恩的是幾個月之內賣掉在香港的房子，帶著這些錢過去，該夠用的！」他說。

又是一個「跟著大夥走」的例子。

「另一個移民的原因，就是為了孩子。相信你也知道，在香港教育制度之下，唸書多辛苦。孩子到了那邊，起碼會有一個快樂的童年。」她補充說。

真的嗎？難到她沒聽過在異地唸書，因為湧現了大批黃皮膚的亞洲人（不管你是從哪兒來），孩子在當地要面對的是「種族歧視」，還有「毒品氾濫」、「性的開放」等等，都是香港父母始料不及的「衝擊」。這也是我去了外地，碰到不少移民當地的父母耳聞眼見的個案。

但因為他們既然決定離開，還是小心說話，不要掃他們的雅興。聽聽他們對外地生活的憧憬，準備買大屋的興奮，還有她準備趁孩子唸書自己也重拾唸書的夢想……心想：外地真的是他們想像的玫瑰園(Rose garden<這是我那年代，對「夢想家園」的暱稱)嗎？

「有否想過到那邊可以幹甚麼？」我問他。



「我的專業好像到那邊不被承認，要重新申請。如果申請不到，就見步行步，甚麼工都試試！」



「我認識不少找不到工作的朋友，都要『降低身價要求』，做些很基層的工作，如到超時做收銀之類。」這是真事！

「好啊！沒問題啊！」那就好了。

不過臨別前，我還是忍不住問了兩個問題： 「那你們在港年邁的父母，找誰照顧？」因為一向都是他倆照顧的。

「我已知會他們，會把他們送進老人院，該沒問題的。」當然，照顧沒問題。但老人家最需要的，是心靈的關顧。

「我們會一年回港一次探望他們啊！」這是我最常聽到的答案。但一年一次，兩個星期甚至一個月的所謂「探望」，夠嗎？

「還有的是，如果ㄧ旦不能適應，想要回港生活，有否想過要安排這樣一個『後著』？」「房子賣了，沒地方住了…….到時再看看吧！不過，我相信我們該能適應的。

是的，我也不便多問。唯有深深祝福他們，一切順利，能夠在彼邦安居樂業，孩子也快樂成長吧！

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