星二代丨大劉長子劉鳴煒罕有晒女兒合照　廿四孝爸爸陪愛女飛蘇格蘭睇Taylor Swift個唱

▲ 大劉長子劉鳴煒晒女兒合照，齊飛蘇格蘭睇Taylor Swift個唱。

【星二代/劉鳴煒/劉鑾雄】富商劉鑾雄的兒子劉鳴煒與首任太太Wendy離婚多年，但劉鳴煒與前妻育有的一對子女之間的關係依然密親密，不時一同外遊。早前劉鳴煒更陪同女兒一同追星，到蘇格蘭看Taylor Swift演唱會！

劉鳴煒陪女兒追星睇Taylor Swift

劉鳴煒昨日（10/6）於IG分享限時動態，貼出與女兒同坐小型飛機機艙的合照，並以英文留言「父女自駕遊」，兩人又一同戴上同款珠鍊，非常溫馨。之後劉鳴煒陪同女兒入場看美國樂壇天后Taylor Swift的演唱會，他亦貼出多段短片，其中一條便是為了購買演唱會周邊排了90分鐘，之後入場一同睇Show，完場後又站在出口位置目送Taylor Swift離開。

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罕哂女兒近照

劉鳴煒過往亦會分享與子女一同外遊的照片，去年3人到瑞典旅遊亦貼出多張合照，不過劉鳴煒亦非常保護一對子女私隱，大多數的照片都是背影相，又或遠景正面照，難得今次貼出近鏡合照，可見女兒一頭長髮，滲出少女味，看來外貌獲得父母真傳。

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劉鳴煒於2008年與第一任妻子Wendy誕下一對龍鳳胎，當年成為一時佳話。去年3月，他於IG公佈再婚，有傳對方是曾在港台節目《我係乜乜乜》的女嘉賓簡雪忻（Joyce）。今年3月結婚一週年，劉鳴煒與太太到智利百內國家公園行山慶祝，可見二人感情甜蜜。

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