東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我

▲ 「新何太」竟然反問翁靜晶有何資格發律師信給她。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》訪問忘年夫婦何伯何太成為城中熱話，近日人氣急升的「新何太」似乎十分享受成名感覺，不斷開直播，但同時亦不斷惹火頭，她罵「抽水王」林作、房屋署署長羅淑佩，以及一眾網民外，更惹上「佛門女俠」翁靜晶。

因為有律師資格的翁靜晶早前以法律角度分析「何伯事件」，指出何伯難以取回450萬元。之後，「新何太」疑用「廢柴」批評翁靜晶，更指：「懷疑佢個律師牌點買嚟嘅。」

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」 翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮

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東張西望丨翁靜晶：夏蟲不可語冰

於是，翁靜晶昨晚（6月10日）於個人頻道「危險人物2.0」以高EQ作完美反擊，她先笑著說：「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我就問喇，有得賣嗰個人……係邊度有得買呀，我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」翁靜晶繼續冷嘲：「其實講呢一樣嘢嘅人，都幾傻。」

翁靜晶更指：「點解有人會講個律師牌買返來呢？你可以睇到講嘢個人思想模式就有問題，認為咩都可以用錢買，婚姻可以用錢買，身份證亦可以，任何嘢可以用錢擺平。」

接著，她以內地女士來港開戶口以金錢賄賂銀行職員，最終被ICAC調查之事件作解釋，她稱兩地價值觀和文化有差異：「有啲地方我哋覺得可以畀錢……就可以做到㗎喇，但香港係唔得嘅，因為香港有ICAC，咁所以我哋就唔可以用錢去買嘅。」更用成語指：「夏蟲不可語冰」。

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東張西望丨新何太：放馬過來

在直播尾聲，翁靜晶提到將向何太發律師信，稱：「呢位大媽我對佢係冇敵意嘅，我唔會仇恨佢⋯⋯我知道佢想改善生活、改善家人嘅生活」、「但我都希望佢可以攞個愛心去對人哋嘅家人小朋友。」

她續表示，應該用愛心去對人，更講明：「通常我做任何嘢之前都會先禮後兵⋯⋯我會作一個措施，作一個制衡嘅措施，律師信係會出，出咗之後如果佢係好人嘅，佢行善良嘅路唔好去傷害人，好好地去對家庭入面嘅人，咁就唔會有下一着；但如果好過分嘅，去傷害其他人嘅話，我出咗第一封信，我亦都可以隨時採取第二步行動。」

不過「新何太」似乎「冇有怕」，在抖音粉絲群狂轟翁靜晶出律師信，反指對方「為流量不擇手段」，更囂張回應指：「放馬過來」、「你敢不敢見我」、「你憑甚麼出律師信畀我」、「當我唔善良的時候第一時間就係同你攬抄（炒）」，並聲稱見到翁靜晶嘴臉發噩夢，繼續「戰狼」姿態，與首次上《東張西望》時鏡頭前的小鳥依人完全判若兩人。

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