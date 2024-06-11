  • 29°C
香港時間 : 2024611日 (二) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

「新何太」竟然反問翁靜晶有何資格發律師信給她。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》訪問忘年夫婦何伯何太成為城中熱話，近日人氣急升的「新何太」似乎十分享受成名感覺，不斷開直播，但同時亦不斷惹火頭，她罵「抽水王」林作、房屋署署長羅淑佩，以及一眾網民外，更惹上「佛門女俠」翁靜晶。

因為有律師資格的翁靜晶早前以法律角度分析「何伯事件」，指出何伯難以取回450萬元。之後，「新何太」疑用「廢柴」批評翁靜晶，更指：「懷疑佢個律師牌點買嚟嘅。」

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮

點擊圖片放大
+5
+4

東張西望丨翁靜晶：夏蟲不可語冰

於是，翁靜晶昨晚（6月10日）於個人頻道「危險人物2.0」以高EQ作完美反擊，她先笑著說：「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我就問喇，有得賣嗰個人……係邊度有得買呀，我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」翁靜晶繼續冷嘲：「其實講呢一樣嘢嘅人，都幾傻。」

翁靜晶更指：「點解有人會講個律師牌買返來呢？你可以睇到講嘢個人思想模式就有問題，認為咩都可以用錢買，婚姻可以用錢買，身份證亦可以，任何嘢可以用錢擺平。」

接著，她以內地女士來港開戶口以金錢賄賂銀行職員，最終被ICAC調查之事件作解釋，她稱兩地價值觀和文化有差異：「有啲地方我哋覺得可以畀錢……就可以做到㗎喇，但香港係唔得嘅，因為香港有ICAC，咁所以我哋就唔可以用錢去買嘅。」更用成語指：「夏蟲不可語冰」。

點擊圖片放大
+4
+3

東張西望丨新何太：放馬過來

在直播尾聲，翁靜晶提到將向何太發律師信，稱：「呢位大媽我對佢係冇敵意嘅，我唔會仇恨佢⋯⋯我知道佢想改善生活、改善家人嘅生活」、「但我都希望佢可以攞個愛心去對人哋嘅家人小朋友。」

她續表示，應該用愛心去對人，更講明：「通常我做任何嘢之前都會先禮後兵⋯⋯我會作一個措施，作一個制衡嘅措施，律師信係會出，出咗之後如果佢係好人嘅，佢行善良嘅路唔好去傷害人，好好地去對家庭入面嘅人，咁就唔會有下一着；但如果好過分嘅，去傷害其他人嘅話，我出咗第一封信，我亦都可以隨時採取第二步行動。」

不過「新何太」似乎「冇有怕」，在抖音粉絲群狂轟翁靜晶出律師信，反指對方「為流量不擇手段」，更囂張回應指：「放馬過來」、「你敢不敢見我」、「你憑甚麼出律師信畀我」、「當我唔善良的時候第一時間就係同你攬抄（炒）」，並聲稱見到翁靜晶嘴臉發噩夢，繼續「戰狼」姿態，與首次上《東張西望》時鏡頭前的小鳥依人完全判若兩人。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
今日 13:03
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨 剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
今日 14:23
東張西望何伯丨 剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功
12:07 2024/06/04
東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
10:15 2024/06/07
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫

你可能感興趣

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
今日 13:03
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨 剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
今日 14:23
東張西望何伯丨 剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功
12:07 2024/06/04
東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹　自爆備孕3個月未造人成功
翁靜晶 娛樂人物職業 KOL 東張西望 網絡熱話 TVB

最高瀏覽

中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）