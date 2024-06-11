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公務員加薪｜特首會同行會決定公務員劃一加薪3%　追溯至4月1日

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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行會決定公務員劃一加薪3%。（資料圖片）

公務員事務局今日（11日）公布，行政長官會同行政會議決定在2024至25年度，劃一上調高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬3%，生效日期追溯至4月1日，會盡快將建議提交立法會財務委員會審議。

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政府指，在作出以上決定時，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。

公務員事務局發言人說：

鑑於現時政府出現財政赤字，我們必須審慎處理公務員薪酬調整。與此同時，在勞動市場緊絀下，公務員職位空缺率持續上升至約10%，各級公務員都承擔了額外職責。另外，過去一年經濟有確實增長，物價和私營機構薪酬亦有上升。行政長官會同行政會議在平衡各項因素後，決定劃一上調公務員薪酬3%。

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