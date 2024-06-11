靚媽精明眼｜9成牙膏含微量金屬或損智力發展　消委會11款5星滿分牙膏推介

▲ 9成牙膏含微量金屬或致心血管疾病、損智力發展，消委會推介11款5星滿分牙膏。

【消委會牙膏/消委會/口腔護理/兒童健康】要保持牙齒健康，便要養成正確的口腔清潔習慣。消委會曾測試市面30款牙膏，當中有9成檢出微量重金屬，兒童長期攝取或致心血管疾病、影響智力發展。TOPick整理11款總評獲5星的牙膏名單，各位家長不妨參考。

消委會牙膏｜兒童長期攝重金屬或影響智力

消委會從市面搜集了30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等，是次測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行了過敏香料和有害物質等測試。

結果發現，27款樣本檢出重金屬，其中7款樣本檢出砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克，低於內地規範上限每公斤2毫克。另外，有26款樣本檢出鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克，亦低於內地標準每公斤10毫克的上限。

消委會牙膏｜11款5星滿分牙膏名單

在17款普通牙膏中，有11款獲得5星總評，點擊下圖查看完整名單：

含氟牙膏

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品牌 產品名稱 聲稱來源地 大約零售價 Sensodyne 舒適達 舒適達清涼薄荷配方牙膏 泰國 $40 Parodontax 牙齦適 牙齦適牙齦護理牙膏原味配方 泰國 $34 MARVIS 酸甜大黃牙膏 意大利 $78 NONIO 無口氣牙膏清涼薄荷味 日本 $20 LG 喜馬拉雅山粉紅鹽牙膏（冰涼薄荷味） 韓國 $20 Okina 抗敏感多重護理美白牙膏 日本 $65 LG W.H.A.T. 竹鹽護齦防敏牙膏 韓國 $20

普通不含氟牙膏

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品牌 產品名稱 聲稱來源地 大約零售價 片仔癀 牙火清清火護齦牙膏（冰爽薄荷） - $39 Muji Tooth Gel 日本 $40 Dr. Bronner's 有機薄荷美白牙膏 美國 $68 Dentiste Plus White Hygienic & Herbapeutic Toothpaste 泰國 $90

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消委會牙膏｜日常口腔護理貼士

消委會提醒，選擇牙膏時，應先詳細閱讀產品包裝上的成分表，按自己的需要及牙科醫生的建議選擇合適的牙膏。

1.每日早晚刷牙

在日常口腔護理方面，建議每天至少刷牙兩次。刷牙過度頻密或會磨損琺瑯質和刺激牙齦，使牙齒更容易受到感染和發炎。雖然晚上刷牙後不會進食，但睡眠時口腔內仍有機會有細菌滋生，因此早上起床時刷牙可以幫助清除口腔內的細菌。

2.切勿過度用力刷牙

另外，應使用適當力度刷牙，過度用力有機會損害琺瑯質，刺激牙齦。軟毛牙刷同樣可清除殘渣，而對牙齒和牙齦造成的創傷較小。

3. 留意清潔牙肉邊緣

刷牙時牙刷應呈45度角，緊貼牙齦處前後來回移動。牙刷的位置亦要正確，特別需要留意清潔牙肉邊緣，因為牙肉貼近牙齒的邊緣位置特別容易累積牙菌膜而引發牙肉發炎等問題。同時清潔牙齦處亦可以幫助減少牙菌膜生長，減少牙石的形成。

4. 按情況轉換牙膏

有些美白牙膏可能含有磨砂微粒，如果加上硬毛牙刷或過度用力刷牙，或會損害琺瑯質，甚至造成敏感牙齒。消費者應先諮詢牙醫才去選擇合適的牙膏，按自己的情況轉換不同功用的牙膏。

消委會牙膏｜專家教4個情況更換牙刷

曾有研究發現，牙刷每平方寸可容納至少20多萬個細菌，比馬桶含菌量更多；超過60%的牙刷被糞便所污染。香港夏天炎熱潮濕，細菌容易滋生，每日刷牙隨時病從口入，引致牙周病，增加患上心臟病、糖尿病及高血壓等疾病的風險。為了自己及家人的健康，大家記得定期更換牙刷。

詳情：口腔健康｜6成人牙刷沾糞便污糟過馬桶 牙刷細菌增心臟病風險4個情況即更換

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