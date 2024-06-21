轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌 　三合一新治療 多角度狙擊癌細胞

本港逾半前列腺癌個案，在確診時病情已屬較後期階段，尤幸近年針對此症的治療持續演進，尤其是針對「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」—以往這類癌症患者在治療一段時間後常出現抗藥性，隨著新型三合一綜合治療模式的出現，透過不同類型藥物多角度狙擊癌細胞，不僅可減低抗藥性情況，同時可進一步延長病情受控時間。

根據香港癌症資料統計中心數字，2021年本港前列腺癌新症個案共有3,038宗，排行男性常見癌症第3位，發病年齡中位數為71歲。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，前列腺癌發病風險與年齡增長有密切關係，他引述研究指，平均每10名80歲以上男士，就有8人會被驗出前列腺帶有癌細胞，情況可謂非常普遍，最重要是盡早發現病情，減低治療難度。

事實上，臨床上不少前列腺癌個案，確診時病情已屬較後階段，2021年的新症之中，第三期及第四期個案分別達23.5%及31.5%，佔去整體新症個案的一半。梁醫生解釋，早期前列腺癌可無明顯病徵，即使病人出現夜尿、尿頻及小便不暢順等下尿路阻塞徵狀，也可能誤以為是良性前列腺增生，直到癌細胞擴散導致骨痛，患者才意識到問題所在。

抑制男性荷爾蒙 阻截癌細胞生長

幸而，治療晚期前列腺癌的醫藥技術不斷進步，其中針對「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」（metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC）的藥物更是推陳出新。所謂「mHSPC」，是指前列腺癌細胞已經出現擴散，並對荷爾蒙治療仍有特定反應。梁醫生說，男性荷爾蒙有促進癌細胞生長的作用，故此需要透過雄激素抑制療法（Androgen Deprivation Therapy, ADT），去除或阻斷刺激前列腺癌細胞生長的男性荷爾蒙，例如切除睪丸、皮下注射荷爾蒙藥物，或使用藥物「黃體生成素釋放激素促效劑 / 抑制劑」 （LHRH Agonist / Antagonist）等。

不過，隨著病情演進，不少個案在用藥兩至三年後，癌細胞適應了低男性荷爾蒙環境，便有機會產生抗性，重新活躍起來，那剛才所提及的雄激素抑制療法將逐漸失效。因此，結合新型口服標靶藥物「雄激素受體抑制劑」及ADT一拼使用有助延緩癌症惡化時間。梁醫生指出，這類藥物能阻礙睪酮與癌細胞上的雄激素受體結合，以及抑制腎上腺素製造雄激素的能力，減低抗藥性情況出現，結合ADT使用可將病情受控時間延長一倍至四至五年。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉指出，轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌患者可以接受三合一綜合治療，即同時接受荷爾蒙療法、雄激素受體抑制劑及化療，進一步增加對腫瘤的控制。

綜合治療 加強力度 延長受控時間

近年，有國際研究指出「mHSPC」患者可以接受三合一綜合治療，即同時接受荷爾蒙療法、雄激素受體抑制劑及化療，進一步增加對腫瘤的控制。梁醫生說︰「前列腺癌細胞並非單一性，透過不同類型的藥物，可多角度以不同方式殺死癌細胞，並且能夠提高荷爾蒙治療的力度，將抗藥性情況減低，病情受控時間更可達到五至六年。」

不過，患者或擔心這種綜合治療模式的副作用較多。梁醫生對此表示，現時化療的安全性大大提高，並有不少輔助藥物例如升白針及止嘔藥應對，患者毋須太過擔心。

65歲的蔣先生（化名）前年確診了晚期前列腺癌，癌細胞轉移到骨骼及淋巴，令他無法正常小便。病理化驗結果發現，其「格里森分數」達到9分，即癌細胞有高惡性傾向，「前列腺特異抗原」（prostate-specific antigen, PSA）並達4.5 ng/ml。醫生為他處理好小便徵狀後，建議他使用三合一的綜合治療。經過6個療程，他的PSA指數回落至接近零的水平，病情趨向穩定，他亦因此能重拾工作，回復原有的生活質素。

梁廣泉醫生提醒，治療前列腺癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

(特約)