大學發展︱都大與博愛醫院簽訂合作備忘　安排學生實習開展聯合研究項目

▲ 在都大校董會主席黃天祥（左一）及博愛醫院永遠顧問委員會主席譚姜美珠（右一）見證下，都大校長林群聲教授（左二）與博愛醫院董事局周駿達（右二）簽署合作備忘錄。（都大圖片）

香港都會大學上周五（7日）與博愛醫院簽訂合作備忘錄，安排都大護理及健康學院的學生於博愛醫院轄下護養院、護理安老院及日間護理中心進行實習；雙方亦將於學術研究、專業課程發展等多個範疇加強合作，共同培育優秀護理專業人才，推動業界發展。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

合作備忘錄由都大校長林群聲與博愛醫院董事局主席周駿達代表簽署。根據協議，都大健康護理學院學生將獲安排於博愛醫院轄下護養院、護理安老院、日間護理中心，及將於2027年初投入服務的藍地長者護理及護養安老院舍，進行實習。學生會在專業指導下，參與院舍臨床實習及前綫護理安老工作，鞏固實戰知識和專業技能；又可透過更深入了解老年護理工作的實況和前景，為日後投身安老院舍護理工作做好準備。

都大和博愛醫院同時將積極開展聯合研究項目，分享研究數據和資料及舉行研討會，促進學術交流；亦會為護理課程的策劃及發展互相交換意見，以訂定更切合本港護理專業需要的全方位課程，培訓專業護理人員。



都大校董會主席黃天祥指，都大護理學課程為大學最受歡迎的課程之一，自2005年推出兩個護理學本科生課程以來，報讀人數持續上升，每年的護理學課程畢業生人數為全港院校之冠。他又指，博愛醫院在護理安老領域深耕多年，為本港老年服務先驅，相信雙方加強合作能為學生提供更多寶貴臨床實習機會，同時為本港護理專業培訓優質新血，應對業界人才需求。



博愛醫院董事局主席周駿達則稱，博愛醫院擁有硬件設備，都大護理及健康學院學員可在真實醫療環境中實習，並累積臨床護理經驗，同時與經驗豐富的專業護理人員及醫療團隊合作，相信有效提升學生對醫療和照顧服務的知識。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

責任編輯：梁薾心