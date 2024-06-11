港大校政風波︱政府宣布成立調研小組　處理港大內部運作事宜

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香港大學校政風波持續，政府今日（11日）宣布就港大近期內部運作事宜成立調研小組。當局指，經教育局向相關人士了解，發現不同人士提供的信息並不一致，需要釐清事實，並研究處理方法。小組由教育局常任秘書長李美嫦及教資會主席雷添良組成，將盡快展開工作，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。

按現行的機制，大學教育資助委員會就各資助大學的管治、經費撥款安排及策略性發展有重要角色。教資會與每所資助大學在撥款時均有簽訂《大學問責協議》，就大學的管治、問責及資源運用訂下準則，確保大學運作符合香港利益和配合香港的發展。從制度層面，教育局除了提供資源外，亦負責制定香港整體教育政策及發展策略，教資會撥款安排和教資會資助大學的運作必須配合政府整體教育政策方向。



教育局向行政長官建議成立小組，就近期港大內部運作的爭議事宜，進行調查研究，小組的目標為釐清事實及了解各方問題、協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作，及按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。



發言人表示，社會對教資會資助大學有效提升院校管治寄予厚望。尤其珍惜港大在一代又一代人的耕耘、校內團隊的共同努力下，得來不易之卓越成就。相信成立小組可協助港大提高管治效能，同心協力推動大學再創佳績。

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