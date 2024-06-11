大學質素︱質保局公布中大質素核證報告　段崇智：讚許令人鼓舞

▲ 教資會轄下質素保證局今日公布第三輪質素核證周期的香港中文大學質素核證報告。（資料圖片）

教資會轄下質素保證局今日（11日）公布第三輪質素核證周期的香港中文大學質素核證報告。報告列舉中大若干良好實踐做法和建議行動。中大校長段崇智指，質保局對大學的讚許令人鼓舞，充分認可中大和中大（深圳）多年來為提供優質教育所付出的努力。

質保局於去年開展第三輪質素核證，涵蓋由教資會資助大學獨立頒授或與其他院校共同頒授資歷的所有副學位、學士及深造學位課程，而中大是第三輪質素核證周期中，第三所進行質素核證的大學。該輪質素核證周期聚焦大學如何檢視和優化學術標準和學術質素架構、學術課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援，及大學如何透過搜集、分析及使用數據，以支援上述質素保證的流程。

核證報告由質保局委任的評審小組擬備，核證結果以中大提交的自行評估報告及一系列與中大教職員、學生及校外持份者（如僱主）於去年10月進行的核證會議為基礎。核證報告經質保局審議後，今年5月獲教資會接納。

報告認為，中大和中大（深圳）致力制定有效且廣泛的政策，檢視和優化學術標準和質素管理架構；亦參照校外基準，確保質素和水準，以提升整體學生體驗；又把畢業生應具備的特質全面融入課程設計、監察和檢討，與修課及研究課程的學習、教學及評估環環相扣，並對之產生正面作用。

報告又提到，中大和中大（深圳）有系統地搜集、分析及使用量性及質性數據，以規劃、管理、評估和提升學術活動，包括在科目和課程層面有效善用學生意見，為各種檢討提供憑據；通過全面及多層方式的學業指導計劃，識別並支援高風險學生；且設有完善政策和程序，及精心設計的基礎設施，方便學生學習和促進個人、學業及專業發展，從而為學生提供優質且有效的支援；並設有各式各樣幫助學生融合的支援措施。

報告亦指，中大自上次質素核證以來，在表述標準參照和果效為本評核方面取得重大進展；又適時回應社會和學生的需要，為各級學生提供學習資源和學習環境。報告鼓勵中大在各學院採用教學同儕覆檢，進一步提升教學質素，並加強對各個大學委員會學生代表的支援和指引。

段崇智稱，質保局對大學的讚許令人鼓舞，大學由衷感謝質保局全面而嚴謹的審核，形容是次質素核證為大學締造良機，檢討不同層面的教學活動和措施。他又稱，適逢中大去年慶祝創校60周年及中大（深圳）今年慶祝創校10周年的里程碑，《質素核證報告》肯定了大學在學術標準和質素管理方面的成就，為大學的未來發展奠下穩固基礎。

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責任編輯：梁薾心