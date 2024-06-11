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肝癌︱精準模擬腫瘤免疫環境　港大研「肝立方」為病人試藥

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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港大與城大合作，研發精準模擬病人的腫瘤細胞，用以為病人試藥。(朱永倫攝)

肝癌是香港第五大常見癌症，醫學界正在尋找方法應對肝癌的高復發率。港大外科學系教授萬鈞領導的團隊，於疫情期間透過術後取得病人的腫瘤細胞，製作成「肝立方」重現病人腫瘤微環境。肝立方為病人精準尋找藥物治療方法，以監察及預防癌症復發，為世界首個以打印技術進行藥物揀選的技術，項目最近取得日內瓦國際發明展大獎。

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港大團隊從病人的癌症組織，以液態提供方式提取蛋白質，並以病人的「蛋白粉」與生物墨水放於容器之中，並用藍光固化，便會形成「肝立方」。除了呈現腫瘤細胞外、亦可呈現組織硬度、鄰近的普通細胞等。團隊再交到城大的實驗室進行生物打印(3D-Printing)，進行血管印製等技術，就可以形成完整的立方，用以培養試藥。

港大外科學系教授萬鈞表示，平均需要獲取6個「肝立方」，才可為病人試藥，一般可以培養數個星期。外科學系博士後研究員楊偉豪表示，「肝立方」除了腫瘤及一般細胞，亦可模擬組織外圍的蛋白，並透過不同物質，模擬病人的脂肪肝、肝硬化等情況，精準作治療。

製作「肝立方」最終目的是試藥。萬鈞解釋，免疫治療於肝癌的應答率只有15-20%。由於免疫治療的藥物組合眾多，精準選藥可以避免病人需重複試藥。萬鈞亦指，目前市面上亦有「類器官」模仿腫瘤環境。她指，類器官無法複製腫瘤的免疫環境，雖然於腸癌及肺癌等癌症的效用較高，但於肝癌中成效則有限。

目前研發處於初步臨床階段，正申請專利。團隊表示，使用傳統「類器官」需要6萬多元或以上，而使用肝立方只需要1萬多元，成本較低。楊偉豪則表示，「肝立方」技術研發後可加入基因等，以作更精準治療，成本亦「有平有貴」，視乎病人需要及負擔能力，而技術亦可協助發展新藥。

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