  • 29°C
香港時間 : 2024611日 (二) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅行注意｜情侶持未過期護照飛峇里島　因一原因被拒登機痛失3萬　

休閒消費

發布時間： 54 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

一名日女因為護照未夠6個月有效期，而被拒登機。

【旅行須知/護照/護照有效期/登機/簽證】去旅行，除了要帶齊必備物品外，第一個關口便是要確保旅遊證件沒有問題，否則可能損失慘重！日本一對情侶本來興致勃勃地準備到印尼的峇里島旅行，但女方手持未過期的護照卻被拒絕登機，原來當中有蘊藏著一個大部分人也不知的危機位，熱愛旅行的人，切記要留意！

最新影片推介︰

童學園
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

旅行貼士｜護照有效期未達峇里島當地要求

根據日媒報道，女事主約二十多歲，與男朋友購買了前往峇里島的廉航機票，在準備登機時，被機場職員拒絕。原來，峇里島當地對入境旅客有一個要求，便是其護照必須要有六個月或以上的有效期，而女主事的護照雖然還有五個月的有效期，但也顯然不達峇里島的入境要求。

最後，兩人未能如願上機，而不幸的是廉航機票不提供更改日子的服務，所以他們是次旅程的近60萬日圓（約3萬港元）機票及酒店錢也全告虧損，女事主更在機場大哭，令人無奈。

旅行貼士｜調查有7成年青人不知悉此規則

據報指出，類似的個案並不罕見，有日本機構就此向當地200多對的約20多歲年青人作出調查，結果顯示有7成人並不知道入境某些地區有護照有效期的限制。

港人熱門地區的入境護照要求

其實，不少地區也會要求入境旅客的護照有約3到6個月的有效期，一些熱門的港人旅遊地區如日本、台灣、泰國等，也對此有不同的要求。

旅行貼士｜機艙密閉空間存感染風險 醫生分享搭飛機5個必做防護

孩子乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科專科醫生張傑建議爸媽可以做以下措施來保護孩子。

點擊圖片放大
+3
+2

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】            【職場文化智慧】

相關文章

請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
18:07 2024/05/27
請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
職場文化｜OL「射波」去旅行　發現老闆同機情急下用1招僥倖逃脫
12:11 2024/06/07
職場文化｜OL「射波」去旅行　發現老闆同機情急下用1招僥倖逃脫
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
19:54 2024/06/10
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行

你可能感興趣

請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
18:07 2024/05/27
請假去旅行｜貪淡季平機票幫子女請假去旅行　家長被轟教仔女講大話扭曲價值觀
職場文化｜OL「射波」去旅行　發現老闆同機情急下用1招僥倖逃脫
12:11 2024/06/07
職場文化｜OL「射波」去旅行　發現老闆同機情急下用1招僥倖逃脫
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
19:54 2024/06/10
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
網絡熱話 廉航 機票 簽證 機場 日本 酒店

最高瀏覽

儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）