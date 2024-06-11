旅行注意｜情侶持未過期護照飛峇里島　因一原因被拒登機痛失3萬　

▲ 一名日女因為護照未夠6個月有效期，而被拒登機。

【旅行須知/護照/護照有效期/登機/簽證】去旅行，除了要帶齊必備物品外，第一個關口便是要確保旅遊證件沒有問題，否則可能損失慘重！日本一對情侶本來興致勃勃地準備到印尼的峇里島旅行，但女方手持未過期的護照卻被拒絕登機，原來當中有蘊藏著一個大部分人也不知的危機位，熱愛旅行的人，切記要留意！

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旅行貼士｜護照有效期未達峇里島當地要求

根據日媒報道，女事主約二十多歲，與男朋友購買了前往峇里島的廉航機票，在準備登機時，被機場職員拒絕。原來，峇里島當地對入境旅客有一個要求，便是其護照必須要有六個月或以上的有效期，而女主事的護照雖然還有五個月的有效期，但也顯然不達峇里島的入境要求。

最後，兩人未能如願上機，而不幸的是廉航機票不提供更改日子的服務，所以他們是次旅程的近60萬日圓（約3萬港元）機票及酒店錢也全告虧損，女事主更在機場大哭，令人無奈。

旅行貼士｜調查有7成年青人不知悉此規則

據報指出，類似的個案並不罕見，有日本機構就此向當地200多對的約20多歲年青人作出調查，結果顯示有7成人並不知道入境某些地區有護照有效期的限制。

港人熱門地區的入境護照要求

其實，不少地區也會要求入境旅客的護照有約3到6個月的有效期，一些熱門的港人旅遊地區如日本、台灣、泰國等，也對此有不同的要求。

旅行貼士｜機艙密閉空間存感染風險 醫生分享搭飛機5個必做防護

孩子乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科專科醫生張傑建議爸媽可以做以下措施來保護孩子。

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