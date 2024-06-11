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律師會改選︱新任會長湯文龍：維護自我監管團體獨立性　堅定維持政治中立

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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香港律師會今日進行改選，湯文龍當選為新一屆會長、黎雅明、余國堅、黃巧欣任副會長。（戴朗希攝）

香港律師會今日進行改選，湯文龍當選為新一屆會長、黎雅明、余國堅、黃巧欣任副會長。新任會長湯文龍表示，律師會在未來必定維護作為自我監管團體的獨立性，堅定維持政治中立，抵禦任何可能損害律師會作為法定法律專業團體的誠信，以及獨立自主的地位。

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湯文龍指出，香港過往幾年面對很多非比尋常的事件，包括從地緣政治到經濟層面的挑戰，香港律師會亦無可避免地被捲入政治紛爭裏。他指，因此律師會更有責任時刻維持政治中立，用法律角度謹守崗位，維護法治原則。

被問到近日有海外法官辭任的事件，會否對香港在海外的聲譽造成衝擊，湯文龍首先感謝所有法官對香港法律體制的無私奉獻。他表示，看不到香港的法治情況比其他地方做得差，因香港的言論自由受到基本法保障、擁有恆之有效的普通法制度、亦是全世界唯一中英雙語的普通法司法管轄區，強調絕對有信心法官會履行審理案件的所有司法責任。

湯文龍又引述早前有外籍律師來到香港交流，評價香港社會有獨特性、充滿活力，不像西方媒體描述的那樣負面，形容「行出街就會見到香港係一個好安全的城市。」

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記者：戴朗希

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