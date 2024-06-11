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Rain相隔8年再來港開個唱　《2024 RAIN CONCERT》 7月亞博舉行

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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Rain相隔8年舉行個人巡迴演唱會《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》。

韓流天王Rain（鄭智薰）相隔8年舉行個人巡迴演唱會《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》。早前Rain來港出席活動時，已親自預告7月份會來港開騷，現正式宣布《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》香港站落實於7月13日假香港亞洲國際博覽館Hall 5舉行，門票6月20日起公開發售。

韓流天王Rain出道22年，一直於歌影視三棲發展，前年主演韓劇《幽靈醫生》（Ghost Doctor），去年擔任無綫電視選秀節目《亞洲超星團》總製作人，他主演的Disney+新劇《紅天鵝》將於7月3日首播。

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《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》將於7月在香港舉行。

「STILL RAINING」為主題

馬不停蹄工作的Rain，沒有忘記樂迷，今年4月宣布，相隔8年舉行個人巡迴演唱會，隨即掀起熱話。

早前Rain亮相電台節目時透露，原本計劃2020年舉行巡迴演唱會，但當時因疫情爆發而被逼取消，故此今次巡迴落足心機準備，不僅排舞練歌，還打造最佳的身體狀態。

今次演唱會主題「STILL RAINING」是要告訴粉絲，Rain依然在粉絲的身邊，也代表Rain對舞台演出的熱情從沒改變。

《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》將於7月在香港舉行。

VIP門票2180元

首爾站剛於6月8、9日在首爾奧林匹克大廳開鑼，Rain於演唱會上獻唱多首經典歌曲，並帶來全新舞蹈及表演，粉絲們要拭目以待。

《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》將於2024年7月13日晚上8時，在香港亞洲國際博覽館Hall 5舉行。票價分為2180元、1680元、1280元及980元，購買2180元VIP門票的觀眾，可以與Rain合影一次（以10人為一組進行）。

《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》將於7月在香港舉行。

info

演出日期：2024年7⽉13⽇（星期六）

演出時間：20:00

演出場地：ASIAWORLD-EXPO HALL 5

票價：HKD$2180(VIP) / $1680 / $1280 / $980

門票公開發售日期：2024年6月20日（四）中午12時

購票網站：Cityline、Trip.com、大麥網

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