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視后回歸丨傳張可頤辭演回巢作《巨塔之后》　由這位實力派視后頂上做女一

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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有傳張可頤辭演《巨塔之后》劇集。

無綫早前公佈今年將會開拍的劇集，當中《巨塔之后》被視為醫療界的《新聞女王》，早前有消息指離巢12年的張可頤回歸任該劇女一，同劇演員還有陳煒、劉佩玥、陳展鵬、吳若希、張頴康以及蔣家旻也有參演。

加上，今年2月張可頤於微博撰文已露端倪，當中她寫道：「我很想演一個有本事讓病者、讓世界能鬆弛神經、哈哈大笑的仁者醫生，有可能嗎？有劇本的請拿來跟我相個親好嗎？」

至於《巨塔之后》監製鍾澍佳也轉載可頤的帖文，更著張可頤要注意健康，令人揣測可頤將會回巢接拍。

視后回歸丨張可頤回巢無綫任《巨塔之后》女一　跟佘詩曼相隔21年再爭視后？

有傳可頤辭演 由宣萱頂上

不過今日（11日）網上有消息指可頤辭演劇集，並指因對方將會開拍另一部合拍劇，與《巨塔之后》撞期，故無奈辭演。

而且，有傳將由同樣是實力派視后宣萱頂上，更有消息指有網民見到宣萱在佛山酒店出現，亦正正是該劇取景之地，令到消息更「似層層」。

但有些網民則指劇組一直未官宣，也不知道消息敦真敦假。

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馬明不知辭演一事

談到有指張可頤辭演一事，有份參演此劇的馬國明回覆TOPick表示對此不清楚：「我只係客串，唔係好清楚，同埋我都未開工，所以咩都未知道。」

 

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