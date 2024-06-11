勇奪佳績｜亞洲物理奧林匹克港隊取得1金3銀2銅佳績

▲ （教育局圖片）

8名學生代表香港參加第24屆亞洲物理奧林匹克，共奪得1金3銀2銅，以及2個優異獎，教育局局長蔡若蓮祝賀港隊在賽事中表現優秀。

亞洲物理奧林匹克旨在推廣物理教育，以培育和激勵在物理學方面具有優越潛能的學生。本屆比賽於6月3日至10日在馬來西亞舉行。賽事共有來自27個國家或城市，超過200位學生參與。

就讀沙田學院的劉暢在比賽中奪得金牌，3名銀牌得主分別為播道書院的梁至鋒、皇仁書院的傅思皓及伊利沙伯中學的甄璟堯，而香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學的梅樂天及聖若瑟書院的唐銘蔚則各贏得一面銅牌。另外，就讀保良局蔡繼有學校的潘俊彥和香港中國婦女會中學的陳愷知各獲得優異獎。

教育局局長蔡若蓮今日（6月11日）祝賀香港隊在賽事中表現優秀，她說香港隊今年於亞洲物理奧林匹克中取得驕人成績，展現了不同持份者在推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育的成果。教育局會持續在中小學大力推動STEAM教育，包括進一步推動學校建立校本學生人才庫，加強識別及培育更多STEAM精英。

教育局表示，一直十分重視對資優學生的培育，會加強與香港資優教育學苑協作，提供更多元化、高質素，特別是與STEAM範疇相關的校外資優教育服務，並安排於STEAM方面有潛質的資優學生參加有系統的培訓和具規模的比賽，為香港培育未來的創科人才。

香港隊代表成員在去年的香港物理奧林匹克中獲得優異成績，繼而修讀由學苑安排的增潤課程。其中表現優秀的學生獲挑選成為香港代表，出戰本屆的亞洲物理奧林匹克。香港隊參加是次比賽的費用由教育局全數資助。

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