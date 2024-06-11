娛圈夫妻丨關楚耀網紅太太無懼被批整容樣　晒甜蜜照以行動證與老公情不變

▲ 關楚耀與太太晒恩愛。

關楚耀早前與網紅太太Joann在泰國布吉舉行了一場夢幻般的婚禮，正式「升呢」人夫！之後，他更在社交網晒出多張結婚照，二人幸福滿瀉。

關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚 太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁

被網民狠批

Joann亦在社交媒體上以「最後我嫁給了男明星」為題，分享了婚禮當天的影片。片段曝光後，不少網民狠批其妝容出事，直批鼻影過於濃重，看起來有些嚇人。

對此，Joann霸氣回應：「我自己又不是不會化妝，如果鼻影真人這麼濃，我也不ok 但真人真的很ok ，化妝師在小紅書很火。反正是我結婚，你們不用太執著我的妝容。」

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與老公晒恩愛

雖然被網民抨擊，Joann心情無損，今日她網晒與老公關楚耀甜蜜錫錫照，大放閃光彈，以行動力證無懼被批整容樣，與老公情不變。

最好笑她還分享二人在水底餐廳的趣事，又指很開心見到美人魚表演：

「泰國唯一的水底餐廳😍 謝謝超級有心的安排🥰❤️❤️

第一次睇mermaid show🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️好美好美 咁唯美嘅環境總有爆笑嘢發生

食飯去到一半 欣賞緊美人魚游落嚟仲要向住我哋張枱⋯⋯

突然之間攞住支旗😳

我都估到有suprise 🙈

就係呢個timing！！ @uglykwan 係去咗廁所😂😂😂🤦🏻

美人魚望住我，我又望住美人魚🤣🤣

oops 辛苦佢哋又要再游落嚟一次🥹🙏🏻(呢個時候佢跑緊返嚟個位)」

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