  • 29°C
香港時間 : 2024611日 (二) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

娛圈夫妻丨關楚耀網紅太太無懼被批整容樣　晒甜蜜照以行動證與老公情不變

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

關楚耀與太太晒恩愛。

關楚耀早前與網紅太太Joann在泰國布吉舉行了一場夢幻般的婚禮，正式「升呢」人夫！之後，他更在社交網晒出多張結婚照，二人幸福滿瀉。

關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁

被網民狠批

Joann亦在社交媒體上以「最後我嫁給了男明星」為題，分享了婚禮當天的影片。片段曝光後，不少網民狠批其妝容出事，直批鼻影過於濃重，看起來有些嚇人。

對此，Joann霸氣回應：「我自己又不是不會化妝，如果鼻影真人這麼濃，我也不ok 但真人真的很ok ，化妝師在小紅書很火。反正是我結婚，你們不用太執著我的妝容。」

點擊圖片放大
+4
+3

與老公晒恩愛

雖然被網民抨擊，Joann心情無損，今日她網晒與老公關楚耀甜蜜錫錫照，大放閃光彈，以行動力證無懼被批整容樣，與老公情不變。

最好笑她還分享二人在水底餐廳的趣事，又指很開心見到美人魚表演：

「泰國唯一的水底餐廳😍 謝謝超級有心的安排🥰❤️❤️
第一次睇mermaid show🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️好美好美

咁唯美嘅環境總有爆笑嘢發生
食飯去到一半 欣賞緊美人魚游落嚟仲要向住我哋張枱⋯⋯
突然之間攞住支旗😳
我都估到有suprise 🙈
就係呢個timing！！ @uglykwan 係去咗廁所😂😂😂🤦🏻
美人魚望住我，我又望住美人魚🤣🤣
oops 辛苦佢哋又要再游落嚟一次🥹🙏🏻(呢個時候佢跑緊返嚟個位)」

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

關楚耀宣布求婚成功　與網紅空姐Joann拉埋天窗：我娶愛情
10:25 2023/05/20
關楚耀宣布求婚成功　與網紅空姐Joann拉埋天窗：我娶愛情
【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL排期上庭　關楚耀神情凝重直言擔心契妹
10:13 2023/05/31
【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL排期上庭　關楚耀神情凝重直言擔心契妹
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
09:34 2023/12/01
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁

你可能感興趣

關楚耀宣布求婚成功　與網紅空姐Joann拉埋天窗：我娶愛情
10:25 2023/05/20
關楚耀宣布求婚成功　與網紅空姐Joann拉埋天窗：我娶愛情
【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL排期上庭　關楚耀神情凝重直言擔心契妹
10:13 2023/05/31
【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL排期上庭　關楚耀神情凝重直言擔心契妹
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
09:34 2023/12/01
關楚耀結婚丨關楚耀與網紅空姐結婚　太太Joann戴18隻龍鳳鈪超豪出嫁
關楚耀 網紅 娛樂人物職業 泰國 娛樂行業

最高瀏覽

儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）