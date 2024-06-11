黎智英案｜黎智英涉違國安法控方完成舉證　 7.24處理黎毋須答辯申請

▲ 黎智英涉違國安法案控方今完成舉證，案件押後至7月24日續審。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（11日）於西九龍裁判法院（暫代高院）續審。控方已完成舉證，黎一方表示將作中段陳詞，要求法庭裁定黎被控的3項控罪毋須答辯，法官將案押後至7月24日聽取陳詞，預計需時兩天。

案件今踏入第90天審訊，法官表示上周五（7日）收到被告黎智英一方來信，申請缺席聆訊。法官考慮黎早前曾表示身體不適，以及黎亦有法律代表出席，故批准申請。控方隨即呈上經修訂的翻譯文件，並表示已完成舉證，完結控方案情。

黎一方表示將作中段陳詞，要求法庭裁定黎被控的3項控罪，表證不成立，即毋須答辯，《蘋果》3間公司一方則表示不會參與相關申請。法官將案押後至7月24日聽取陳詞，預計需時兩天。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案不設陪審團及由3名國安法指定法官處理。

聆訊7月24日續。

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