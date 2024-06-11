  • 29°C
香港時間 : 2024611日 (二) 17:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黎智英案｜黎智英涉違國安法控方完成舉證　 7.24處理黎毋須答辯申請

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

黎智英涉違國安法案控方今完成舉證，案件押後至7月24日續審。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（11日）於西九龍裁判法院（暫代高院）續審。控方已完成舉證，黎一方表示將作中段陳詞，要求法庭裁定黎被控的3項控罪毋須答辯，法官將案押後至7月24日聽取陳詞，預計需時兩天。

案件今踏入第90天審訊，法官表示上周五（7日）收到被告黎智英一方來信，申請缺席聆訊。法官考慮黎早前曾表示身體不適，以及黎亦有法律代表出席，故批准申請。控方隨即呈上經修訂的翻譯文件，並表示已完成舉證，完結控方案情。

黎一方表示將作中段陳詞，要求法庭裁定黎被控的3項控罪，表證不成立，即毋須答辯，《蘋果》3間公司一方則表示不會參與相關申請。法官將案押後至7月24日聽取陳詞，預計需時兩天。

被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案不設陪審團及由3名國安法指定法官處理。

聆訊7月24日續。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】    【職場智慧求生術】

人權 請願示威 一國兩制 社會矛盾 港區國安法 國安法 黎智英 法官 壹傳媒 蘋果日報

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）