移英女藝人丨艾莉絲汽車失竊警方不即處理　多次報警：倫敦報案不堅持很多事情不會有

▲ 艾莉絲無奈稱：「在倫敦報案一次，不堅持很多事情不會有。」

現年44歲台灣女藝人艾莉絲（本名曾莉婷）在2017年再婚英國外交官馬培迪後定居在英國倫敦，夫婦誕下一子，再加上與前夫所生的女兒，一家四口在倫敦幸福生活。

可是，艾莉絲在昨日（6月10日）端午節發文指，深夜突然有4名警察上門。她表示，在深夜3時多，家中的門鈴突然響起，一開門發現倫敦警員上門盤問，家中還進駐4名員警，她直呼：「整起事件非常誇張。」

事後，艾莉絲開直播解釋整件事起因，原來在上周，她因為孩子急著回家上廁所，於是艾莉絲將車輛暫時停靠在家門口，豈料幫孩子開門的短時間內，車子竟被歹徒偷走，雖然當時立即報警，可是她也「打定輸數」，認為可找回汽車子参機率相當低。

大S前奶奶張蘭新抱門剛滿一周 自揭患不治之症豁達面對

▲ 台灣女藝人艾莉絲。

警方不願意來現場

但令艾莉絲氣結，幾天後她載著女兒外出時，赫然發現失竊的車輛就停在路邊，她趕緊致電向警方通報，想不到警察態度消極，不願前來蒐證救援，僅回應：「因為你是車主，你也找到車子了」，竟提議她自行打給拖吊公司處理後續，但道路救援說要等3個小時才能前來。

於是，艾莉絲留下字條給歹徒說明已報警後，害怕歹徒現身搶車，她先帶著女兒回家再奔波回贓車現場，卻目睹兇手將贓車二度開走。

她接趕緊打給警方理論申訴，警方第一時間不願到現場，令她氣得直呼：「如果我們有生命危險，你們就失職了」，她在電話裡做筆錄，認為這件事對孩子造成創傷，希望警察可抓到犯人，別讓小朋對正義失去信心。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

壞人不是永遠贏

艾莉絲打了4次電話報警，還做了1次申訴、更升級申訴，與警察談話多時，她無奈說：「在倫敦報案一次，不堅持很多事情不會有。」

結果，警察在下著暴雨的夜晚警匪追逐戰，最後抓到歹徒，警察在凌晨3點抵達艾莉絲家按門鈴做筆錄，把歹徒偷走的車歸還給她，更錄製影片安慰孩子：「你們很勇敢，請相信壞人不是永遠都會贏，請你們長大要做善良的人」。

艾莉絲確認車子沒東西遺失，只是留下不少歹徒的贓物，她感嘆說：「我的端午節很熱鬧，我的端午節有很多警察跟歹徒。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5