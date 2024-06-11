十優港姐丨麥明詩跟家人同遊主題公園　老公盛勁為陪姨甥玩做「實習爸爸」

▲ 麥明詩跟丈夫盛勁為預習當父母！

十優港姐麥明詩（Louisa）早前與老公盛勁為到馬爾代夫度蜜月，Louisa返港後上載蜜月之旅短片「放閃」，升呢人妻的Louisa未有吝啬晒身材，穿上三點式的她展現纖腰與白滑美腿，相當吸睛！

享受二人世界之餘，Louisa亦珍惜天倫樂，早前她跟老公盛勁為、父母以及男方家人去海洋公園玩，當中盛勁為兩位胞姐、姐夫以及一對姨甥亦有同行，事後更於社交網分享照片。

十優港姐︱麥明詩度蜜月盡情三點式放題 Louisa請「電燈膽」同行有貼心原因

盛勁為慈父上身

當日盛勁為化身湊仔公，一對姨甥於水族館觀賞海洋生物時，盛勁為在旁做「導賞員」耐心解釋，難怪網民大讚：「好適合做爸爸，加油！」

另一張照片見盛勁為抱著姨甥仔，流露一臉慈父樣，至於站在遠處的Louisa甜笑望著老公的背影，一副幸福的笑臉，相信Louisa憧憬當媽媽。

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新婚不久被外父催生B

事實上盛勁為曾被外父催生B，事緣舉行完婚禮後，盛勁為晒出跟好友相聚的照片，當時他寫道：「慶功！食生蠔！終於過晒一系列考驗，Fleet conversion、annual check、結婚、upgrade check四個月內completed all，人嘅潛能真係逼出嚟！」

未幾外父即分派任務：「Next challenge：生仔」，盛勁為即回覆：「真正考驗才剛剛開始…」看來他跟Louisa很快會有好消息公佈！

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