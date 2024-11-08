消委會爽膚水｜不含可影響生殖系統防腐劑　消委會推薦13款5星安全爽膚水最平$73媲美專櫃品牌

▲ 不含可影響生殖系統防腐劑，消委會推薦13款5星安全爽膚水，最平$73媲美專櫃品牌。

【消委會／爽膚水／化妝水/推介/】不少女士習慣在潔面後，使用爽膚水或化妝水為肌膚進行保濕。消委會曾測試市面上25款爽膚水產品，發現部分樣本含致敏香料或酒精濃度過高。不過當中有13款總評獲5星滿分，供大家參考。

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消委會爽膚水｜13款5星安全爽膚水

消委會於早前測試了25款爽膚水或化妝水，主要購自化妝品專門店、零售店、百貨公司及網上平台，價錢由$69至$470不等，容量由100毫升至250毫升，即每毫升由$0.35至$3.92，價格相差逾10倍。

測試結果發現，有9款樣本分別檢出1至4種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟《化妝品法規》上限，可致短暫泛紅、痕癢、皮膚刺激、紅斑、皮膚腫脹等；另有3款樣本的酒精濃度高於10%，使用含高濃度酒精的產品有機會加速皮膚表面的水分流失，讓皮膚容易變得乾燥而增加過敏機會。

為此，消委會挑選出以下13款5星滿分爽膚水名單，供大家參考（價錢由高至低排列）：

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13款5星安全爽膚水名單：

APIVITA Tonic Lotion (Soothing & Noisturizing Toner - face lavendor & honey) $180

BIOSSANCE Squalance + BHA Pore Minimizing Toner $280

CAUDALIE 葡萄籽清新活力爽膚水 $180

Cetaphil 透亮抗敏爽膚水 $108

Etude SoonJung pH5.5 Relief Toner $135

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $355

SEPHORA Clarifying Toner $140

Glycel 活泉多元爽膚水 $470

Joseristine 細緻毛孔爽膚液 $73

The Ordinary 甘醇酸7%去角質爽膚水 $107

AHC 玻尿酸補水透亮機能水 $139

Hada Labo 肌研 卵肌去角質毛孔緊致化妝水 $135

freeplus (Kanebo) 保濕修護化妝水 $213

消委會爽膚水｜選購及使用爽膚水貼士

消委會提醒，消費者在購買爽膚水前宜細閱產品成分、使用方法和標籤資料。至於曾有濕疹、過敏肌膚的人士要特別留意，避免選用含致敏香料、酒精濃度太高或酸鹼值太低的產品，以降低致敏的風險。

消委會亦指出，市面上有部分爽膚水聲稱可將產品沾濕化妝棉後局部敷於面上作護膚面膜使用，不過含有酒精、致敏香料或果酸等的產品未必適合用作濕敷，以免過度刺激皮膚。

一般用作深層清潔的爽膚水宜沾濕化妝棉使用，以幫助去除皮膚表面的殘餘物；而用作保濕和平衡皮膚酸鹼值的爽膚水則較適合用手拍上面部使用。

同場加映：《LDK》推薦9款A級保濕化妝水

日本雜誌《LDK the Beauty》曾以3大標準評測多款保濕化妝水，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最好的款式。

保濕力： 在多名受測者手臂上塗上產品，靜待一段時間後使用專業儀器測量皮膚水分含量，並進行前後對比。

在多名受測者手臂上塗上產品，靜待一段時間後使用專業儀器測量皮膚水分含量，並進行前後對比。 成分： 由專業化妝品研究員檢查產品標籤，針對保濕成分和活性成分進行評分。

由專業化妝品研究員檢查產品標籤，針對保濕成分和活性成分進行評分。 使用感：由多名受測者實際使用產品，並對產品使用難易度、塗抹感受、皮膚狀態等多方面進行評分。

對此，TOPick整合了9款獲得總評A級及以上保濕化妝水，包括「aqua bank」、「ALLNA ORGANIC」、「LITS」等人氣品牌。其中「aqua bank clear bubble ceramide lotion」整體表現出色，在「保濕力」評測中獲得5分滿分；而「LITS植物幹細胞保濕水」在保濕力、成分及使用感均取得滿分，保濕力更有壓倒性的優勢，可以長時間保持潤澤。更重要的一點，價格也便宜，所以推薦大眾使用。

《LDK》推薦9款A級保濕化妝水：

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9款A級保濕化妝水名單：

aqua bank clear bubble ceramide lotion

ALLNA ORGANIC natural lotion (high moisture)

CANDEL All-in-One Jelly Lotion

F ORGANICS 深層滋潤化妝水

ORBIS 高保濕敏感肌化妝水

SAM'U PH Sensitive Toner

Rael Daily Zen Balancing Toner

朝日研究所素肌化妝水

LITS植物幹細胞保濕水

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第513期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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