消委會爽膚水｜12款爽膚水含致敏物+高濃度酒精　13款5星滿分名單最平$73

【消委會／爽膚水／護膚／過敏／超市大搜查】相信不少女士習慣在潔面後，使用爽膚水或化妝水，加強清潔臉部肌膚消費者委員會（消委會）早前測試了市面上25款爽膚水產品，發現當中9款樣本分別檢出1至4種致敏香料；另有3款樣本的酒精濃度高於10%。不過當中亦有多款總評獲5星滿分，其中13款更不含致敏香料，供大家參考。

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13款5星滿分爽膚水名單

消委會於早前測試了 25款爽膚水或化妝水，主要購自化妝品專門店、零售店、百貨公司及網上平台，價錢由$69至$470不等，容量由100毫升至250毫升，即每毫升由$0.35至$3.92，價格相差逾10倍。

測試結果發現，有9款樣本分別檢出1至4種致敏香料，其檢出量亦超出歐盟《化妝品法規》上限，可致短暫泛紅、痕癢、皮膚刺激、紅斑、皮膚腫脹等；另有3款樣本的酒精濃度高於10%，使用含高濃度酒精的產品有機會加速皮膚表面的水分流失，讓皮膚容易變得乾燥而增加過敏機會。

為此，消委會挑選出以下13款5星滿分爽膚水名單，供大家參考：

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選購及使用爽膚水貼士

消委會提醒，消費者在購買爽膚水前宜細閱產品成分、使用方法和標籤資料。至於曾有濕疹、過敏肌膚的人士要特別留意，避免選用含致敏香料、酒精濃度太高或酸鹼值太低的產品，以降低致敏的風險。

消委會亦指出，市面上有部分爽膚水聲稱可將產品沾濕化妝棉後局部敷於面上作護膚面膜使用，不過含有酒精、致敏香料或果酸等的產品未必適合用作濕敷，以免過度刺激皮膚。

一般用作深層清潔的爽膚水宜沾濕化妝棉使用，以幫助去除皮膚表面的殘餘物；而用作保濕和平衡皮膚酸鹼值的爽膚水則較適合用手拍上面部使用。

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