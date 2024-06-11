著數優惠｜麥當勞app新優惠周三起登場　$39蝦堡餐+憑券PayMe減$5

▲ 麥當勞app新優惠周三起登場，$39蝦堡餐、憑券PayMe付款減$5。(麥當勞提供)

明天（12日）起，麥當勞推出迷你兵團 （Minions） 主題產品，包括滋味蝦堡、菠蘿蝦堡和Double滋味的魚柳蝦堡。櫻花蝦味薯條調味粉、香蕉朱古力批、芒果OREO麥旋風和McCafé Double芒果冰雪亦會同期推出。

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麥當勞推出$39滋味蝦堡超值套餐優惠 (參考價$41起)，經麥當勞App或直接到餐廳點餐均可享受此優惠。同日起，多款迷你兵團主題美食亦會推出，包括櫻花蝦味薯條調味粉帶有香濃櫻花蝦香味，熱帶菠蘿特飲；內含香蕉果蓉和朱古力醬的香蕉朱古力亦會同日登場。

芒果麥旋風以雲呢拿新地為基礎，加上香濃芒果醬及OREO曲奇碎混合而成。魚柳蝦堡中的魚柳以捕獲自可持續發展區域的西北太平洋深海狹鱈魚製成，香脆炸蝦餅加上外脆內嫩炸魚柳。

McCafé櫃檯同日起推出夏日特飲Double芒果冰雪，特飲選用香甜呂宋芒和多汁鮮嫩的象牙芒。

麥當勞App推出多款優惠 玩遊戲贏獎品

6月12日起，除了滋味蝦堡超值套餐以$39登場，麥當勞App亦會推出一系列電子優惠券，包括

「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡超值套餐減$3」

「菠蘿蝦堡或魚柳蝦堡四道菜套餐配香蕉朱古力批減$5」

「$11香蕉朱古力批」

「$17芒果麥旋風」

McCafé「Double芒果冰雪減$3 」

即日起至2024年6月30日，PayMe用戶更可於App內搶港幣5元麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上，優惠券即自動扣減。詳情參閱PayMe推廣及服務條款。

全新「去吧！蝦堡奇兵」遊戲亦會在麥當勞App上架，成功完成挑戰的App用戶有機會獲得麥當勞蝦堡系列的額外電子優惠券。

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