文化旅遊︱民建聯倡設「中醫藥養生體驗中心」　陳永光：香港有潛質成中醫藥旅遊景點

▲ 民建聯倡議將傳統中醫藥文化加入旅遊元素，於啟德郵輪碼頭新發展區設立「中醫藥養生體驗中心」。（民建聯供圖）

香港旅遊業正逐漸復甦，民建聯倡議將傳統中醫藥文化加入旅遊元素，於啟德郵輪碼頭新發展區設立「中醫藥養生體驗中心」，在碼頭天台用作中草藥園，並由中醫藥界牽頭統籌，邀請組織營運，讓業界、社福界舉辦活動等，透過中醫藥體驗把中華文化推廣國際，讓旅客及市民感受到與前「不一樣」的香港。

立法會議員、民建聯政策委員會主席葛珮帆表示，香港是全球壽命最長地區之一，男性平均為80.7歲，女性為86.8歲，可稱為「長壽之都」，相信與香港人注重中醫藥飲食養生文化有關。她認為這十分值得向世界推廣，讓來自國際不同地方的旅客及訪港的內地同胞，甚至本地市民都可加深理解中華文化的精粹。

同屬立法會議員、本身是中醫師的陳永光補充，現時本港有不少別具特色的傳統醫藥館、博物館和草藥公園等，都甚有潛質打造成中醫藥旅遊景點，值得向旅客及香港下一代推廣及傳承。

梁熙：預期帶動啟德發展

至於選擇於啟德郵輪碼頭的原因，立法會議員梁熙解釋，啟德位處市區，是香港的中心地帶，因為當區住屋、商戶陸續入伙，加上中央推出政策，包括經過香港的郵輪赴內地可享免簽證待遇，預料外國郵輪客會增加，而且適逢啟德體育園即將啟用，預期將帶動當區發展。

陳學鋒籲政府及民間充份發掘旅遊資源

立法會議員陳學鋒認為，夏寶龍主任早前提出了「無處不旅遊」理念，呼籲政府及民間充份發掘旅遊資源。他又介紹中西區現存多項值得推廣的中醫藥文化旅遊景點，包括上環藥店街、醫學博物館，灣仔藍屋等。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：戴朗希