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凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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「大馬女神」林明禎三弟結婚，全家高顔值力證超強基因，58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點。

【大馬女神／林明禎／凍齡／林明禎媽媽/保健美顔/超強基因】來自馬來西亞34歲林明禎擁有天使面孔、魔鬼身材，近年來港發展人氣高企，成為影壇、廣告界的新寵兒。日前，林明禎在IG分享三弟結婚的喜訊，榮升做二姑奶讓她喜極而泣，當中全家的極高顔值更奪人眼球。58歲林明禎凍齡媽媽美貌更成焦點。

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「大馬女神」林明禎昨日（10日）在IG個人專頁發文，分享三弟AK結婚的喜訊，她榮升為二姑奶，並表示，「從小抱在懷裡把屎把尿的大寶弟，真的長大了。」

人生能有多少次喜極而泣呢？大寶弟好幸運，文馨謝謝妳願意嫁給大寶弟，成為我們一輩子的家人，以後有我們罩著妳，愛妳，疼妳！

從影片中可見，當弟弟及弟婦敬茶時，林明禎喝着弟婦茶感動到眼淚奪眶而出，她祝賀弟弟和弟婦：「百年好合，永遠安康！」並與弟弟弟婦相擁，畫面非常溫馨。

凍齡媽媽索爆搶鏡

此外，榮升做奶奶的58歲林媽媽更搶盡風頭。當日林明禎親自為媽媽化妝打扮，林媽媽容貌凍齡，身穿紅色開胸設計的旗袍，曼妙身材表露無遺；當林媽媽喝新抱茶時，笑顔與林明禎一樣甜美，餅印樣力證超强美女基因。

對此，不少網友驚嘆林媽媽的美貌和年輕，大讚林媽媽顏值高，「天啊，媽媽超年輕，身材辣辣」、「哇！媽媽也好美，強大的基因耶」、「媽媽很美耶 原來是遺傳媽媽」。

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胞姊同樣高顏值

除了媽媽保養得宜，胞姊林詩枝（Brandy）與林明禎一樣擁有超誘人身材。Brandy更是大馬選美亞軍出身，是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人。她下嫁身家超過20億港元的姓大馬富商，雖已榮升人母，但樣貌及身材依舊在線。

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良好運動習慣維持身材

擁有32E豐滿上圍和22吋纖瘦黃蜂腰的林明禎有「真人版娜美」的封號，她曾經公開體重，指人生從未試過超過45KG。她還大方分享減肥心得，靠5招貼地秘訣維持體重，而且瘦身不瘦胸。

1. 原型食物

林明禎從不餓壞自己肚子，一天3餐必定吃足。她平日盡可能都會吃自己煮的，或原型食物，對身體較為健康。同時，她習慣把食材當調味料，不放鹽、醬油，比如用小蕃茄代替糖；用水果、食材去代替想要的味道。所以她甚少吃甜點、油炸食物，如要吃她推介堅果零食作代替。

2. 6時前吃晚飯

她盡量將晚飯時候放於晚上6時前，讓胃部有足夠時間消化食物，同時晚餐會進食含不同豐富營養的食物，如蔬菜、豆類和水果為主。

3. 每周運動3至4天

林明禎主要靠做運動塑造超S身形，她建議剛開始運動的人，每周用3至4天做運動就可以。以一星期4天運動的話，每天一個小時的運動量便足夠，例如可以跑步15分鐘後，再做其他核心運動，之後再跑5分鐘。

4. 充足睡眠

她強調睡眠充足非常重要，是keep fit清單中穩佔第一位。充足睡眠有效調整機能和促進新陳代謝，有助燃燒體內脂肪。加上如果身體太累做運動，效果反而不好。

5. 按摩胸部避免下垂

很多女士減磅同時會減去胸部，而林明禎能夠維持34E豐富上圍不跌cup。她指，每次做完運動後，在洗澡時會按摩胸部，讓胸部附近促進血液循環，保持完美胸部型態。她表示，把胸部向上推來按摩，可避免胸部下垂。

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