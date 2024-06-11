新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍

【新冠疫情/自身免疫疾病/紅斑狼瘡/不死癌症】隨著新冠疫情放緩，全球生活看似復常，但病毒已靜悄悄遺下不可磨滅的影響。有醫生表示，近日一名年僅11歲女童求醫，確診患上「不死癌症」紅斑狼瘡，是有史以來年紀最小的患者。有研究指出，確診新冠肺炎後或干擾和改變人體自身免疫系統，增加患上「不死癌症」的機會。

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11歲女長蝴蝶斑揭患紅斑狼瘡

綜合內媒報道，中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科顧問主治醫生蔡嘉哲向媒體分享病例，指最近一名年僅11歲的小五女童臉上浮現蝴蝶斑來求醫。經醫生檢查後，確診患上紅斑狼瘡。據了解，女童沒有家族病史，是屬於確診後自身免疫系統改變後才出現的病例。而紅斑狼瘡好發於20多歲年輕人，在11歲女童身上出現實屬罕見。

研究：確診後可改變免疫系統

蔡醫生指出，患上自體免疫疾病的原因與病毒感染息息相關。以往曾經有研究發現感染丙型肝炎或會導致免疫疾病，而新冠同屬病毒感染，故推測有可能是在確診後導致自身免疫系統改變，增加患上「不死癌症」的風險和機率。蔡醫生亦分享其相關研究，發現感染新冠病毒後會刺激人體免疫系統中的B細胞，繼而產生抗體，就算康復後亦會遺下對免疫系統的干擾或觸發免疫系統疾病。

5大重點調節免疫力

有見及此，蔡醫生坦言不排除未來將會有類似新冠疫情的大規模病毒爆發，故建議5大重點調節免疫力：

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1. 透過均衡飲食，攝取多元化的蛋白質食物和蔬果

2. 每天日曬15分鐘，補充體內的維他命D濃度

3. 維持良好的生活習慣，規律運動

4. 要有充足的睡眠、生活作息穩定

5. 盡量抒發壓力，不要過度勞累

不死癌症患者急增3倍

根據中山醫學大學附設醫院與高雄榮總的合作研究，利用全球電子病歷資料庫，針對2020至2021年380萬名PCR篩檢者進行分析，將其中90萬名確診者與其他未確診的290萬人比較，持續180天的追蹤調查。結果發現，確診新冠肺炎者罹患自體免疫疾病比從沒確診者高出3倍。

自身免疫疾病 增長（倍） 僵直性脊椎炎 +3.21 混合型結締組織病變 +3.14 系統性紅斑狼瘡 +2.99 類風濕性關節炎 +2.98 乾癬 +2.98 乾燥症 +2.62 血管炎及多發性肌炎 +1.96

研究中亦包括收集各種自身免疫疾病的患病率等數據，其中又以僵直性脊椎炎急增3.21倍為最多，其他如紅斑狼瘡、類風溼性關節炎、乾癬等則增加近3倍。研究團隊同時觀察到5大族群罹患風險較高：年輕族群、壯年族群、女性、有共病患者、生活習慣較不正常者等。該篇研究結果亦刊登於國際醫學期刊《eClinical Medicine》。

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