影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　實測3款證件相修圖APP邊個好用？【附教學】

▲ 家長帶小朋友去旅行前要檢查護照或回鄉證的到期日，如果要申請護照或回鄉證，可以嘗試自己影相不求人，以下實測3款證件相修圖APP，方便又易用！

【家事百科/親子遊/小朋友證件相/影證件相/特區護照/回鄉證/兒童學生相】大家有沒有遇到影快相的慘痛經歷呢？不是面泛油光，就是目光呆滯。想影靚靚證件相，不妨嘗試坊間的證件相APP，TOPick記者親身試用，3個應用程式各有不同，既可有修圖功能，亦不用影樓燈光仍可安坐家中，簡單易用不求人。

▲ 不用影樓燈光仍可安坐家中，簡單易用不用求人。

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影證件相APP｜1. 證照助手

證照助手內有多種大頭照規格，還貼心設置了各國的護照尺寸，操作簡單，最快只需要點擊3次就能做出最美的證件照。證照助手提供智能辨識背景功能，可以一鍵改變背景顏色，最有趣是提供換衫功能，你可以透過應用程式更換所需西裝，效果亦不錯！除此之外，你也可以自己設定任意規格，是很簡單好上手的證件照程式。

APP內相機拍照

可手動調節照片

亮度/飽和度/美顏度

有自動去除背景

仲可以上西裝外套等服飾

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

影證件相APP｜2. 證件照應用

在評分中擁有4.9顆星的超實用程式！這個應用程式非常易用，介面簡單清晰，內置不同國家簽證要求的相片尺寸規格，能夠根據自己的喜好多次重拍照片，該程式除了支援常見的證件照尺寸外，也可以自己調整想要的大小，並且在圖片旁邊以尺測量，讓你能精準地為拍攝所需要的尺寸。程式同樣有美顏功能幫你執走暗瘡、眼袋。拍攝完成的相片是JPEG檔，可以排列6張甚至更多張相片，併成一張可以自己在家打印或到數碼沖印店列印出來。

內置不同國家簽證要求的相片尺寸規格

配備修圖功能

可以選不同顏色的背景

拍攝完成的相片是 JPEG 檔

影證件相APP｜3. 美顏證件照

這個應用程式可在3秒內快速製作身份證照片、護照、簽證照片等證件照。在拍照時會有框線讓輔助拍攝證件照的規格，有自動美顏功能，而且可更換照片顏色背景（紅底、藍底、白底等），並有多種證件照的尺寸，從基本的1寸、2寸大小到各國護照的尺寸都已經設定好，只要選取自己所需要的就可以擁有一張超完美證件照啦！

白色背景

先定好拍照距離

拍照光線要光均無陰影

對准輔助線進行拍攝

有美顏美白功能。

可以換女裝或男裝服飾

可揀選背景顏色

尺寸選擇(本地證件，揀香港電子護照)

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

影證件相APP｜證件相錯誤試範

香港特區護照的相片規格，申請人相片要正面並能清楚能看到面容特徵，相片的背景應為白色，相片尺寸必須為40毫米（闊）乘50亳米（高），相片中人士由下顎至頭頂的尺寸應為32毫米至36毫米，頭頂上須保留適當空位。拍照時請勿戴上帽飾，亦請避免濃妝，以及不應穿著太深色或太淺色的衣服。

申請人並非位於相片正中

申請人的眼鏡遮擋眼睛

申請人的頭髮遮擋眼睛或眉毛

申請人的面部／眼鏡反光

有陰影

太光

太暗

請勿將相片摺疊、用釘書機或萬字夾把相片夾附於申請書上，亦不應在相片背後寫字，否則相片將不適合用於製作護照或簽證身份書。

如郵遞或投遞申請所提交的相片不合標準，申請將不予受理，並退回予申請人。

透過網上或入境處流動應用程式遞交的申請可接納的數碼相片的特定檔案格式（只適用於護照申請）

圖像類別：JPEG

檔案大小：5 MB或以下

合適尺寸：由掃瞄器（600dpi）擷取——相片大小：40毫米（闊） X 50毫米（高）

由數碼相機擷取——圖像大小：最少1200像素（闊）X 1600像素（高）

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