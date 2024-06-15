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父親研究︱爸爸陪伴有助提升仔女學業成績？　英大學研究：每日10分鐘即可

育兒資訊

撰文： 黃諾韶

發布時間： 23 分鐘前

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英國大學研究，爸爸恆常陪子女閱讀和玩耍，提升仔女學業成績及數理能力。

【育兒經/爸爸/父親節/父親關係/閱讀】爸爸作為一家之主，在家庭擔任領導的角色。儘管母親通常傾向於作為主要照顧者的角色，往往承擔最多的照顧孩子的責任，但如果父親也積極參與照顧孩子的工作，不單可分擔照顧孩子的壓力，一項英國里茲大學研究指，原來爸爸多陪伴孩子竟然能令他們成績更佳！

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一項英國里茲大學商學院及曼徹斯特大學（University of Manchester）父職研究所（The Fatherhood Institute）研究，有關父親親子時間與孩子學業表現的關係，發現父親可以透過閱讀、繪畫和和孩子一起玩耍，讓孩子在學齡前至小學有更好的學業表現。

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父親陪伴提升孩子的教育程度

這項英國研究報告於2023年9月發表，調查了5,000個雙親家庭，對象為2000至2002年所出生的兒童成長過程中的數據。並長期追蹤他們家庭內父母跟孩子的互動情形，並分析這些孩子在5歲與7歲時的在校考試成績與相關發展。

研究有3個結論：

1. 父親與子女閱讀和玩耍對於小學早期階段的孩子提供了教育優勢，而母親的參與有助於增加孩子的認知能力，整體上可提升孩子的學業成績。

2. 經常與3歲孩子一起畫畫、玩耍和閱讀的父親可以幫助孩子5歲時在學校取得更好的成績。父親在5歲時參與其中也有助於提高7歲的考試成績。報告稱，無論孩子的性別、種族、學年年齡和家庭收入如何，父親的參與都會對孩子的學業成績產生正面影響，尤其是數理科目的成績。

3. 父親愈早參與孩子的生活，便可養成陪伴子女習慣外，亦持續對孩子的教育進步有好處，調查亦發現媽媽對幼兒情緒和社交行為的影響，大於對教育成績的影響，特別有助於提高孩子5歲時的認知行為，亦有助減少問題與同儕社交以及情感、行為和過度活躍的問題。

反映父母雙方都在孩子的成長扮演重要且互補的角色。對孩子成長和學術發展皆有裨益。例如：有研究發現父親和母親的說話方式不同，可以為孩子提供更多元化的談話主題，促進兒童各方面的發展。

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規律每天10分鐘達正面效果

調查機構強調，調查旨在鼓勵爸爸在孩子年幼時主動跟媽媽分擔育兒工作。不只對媽媽很重要，對支持孩子的教育和學習也有所裨益。研究人員建議爸爸們每週盡可能抽出時間與孩子互動。研究分析了親子互動包括：情緒支持、交談、指導教學或功課。讓子女感覺有需要時爸爸會「在場」對於忙碌的工作爸爸來說，即使每天只有10分鐘也可能對孩子教育有好處。只要能經常並規律的累積，也有很顯著的正面效果，讓子女知道自己有需要時爸爸會「在場」。

研究學者更建議學校應定期更新父母雙方的聯絡方式，而不是只讓家庭決定提供哪一個聯絡人（通常就會是媽媽），以便可以直接通知爸爸有哪些家長活動，讓父親可以多參與。

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