洗潔精｜洗潔精沖不乾淨恐傷腸胃　醫生教8大洗碗貼士預防化學物質殘留

▲ 洗潔精殘留在餐具上可能會對腸胃造成傷害，有醫生就分享8招洗碗貼士徹底清除洗潔精。

【洗碗／洗潔精／化學物質／腸胃健康／慢性病/肝硬化/洗乾淨/化學物殘留】一般家庭洗碗通常都會用到洗潔精，然而一旦沖不乾淨，殘留的化學物質有可能會對健康造成影響，甚至引起慢性疾病。有醫生就教8招洗碗貼士，無論用手洗抑或用洗碗機都能將殘留的洗潔精徹底洗乾淨。

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台灣腸胃科醫生鄭泓志日前在其個人Facebook專頁發文，表示洗碗過水時如果未能徹底將洗潔精沖乾淨，可能會導致腸胃受到傷害。他引述瑞士蘇黎世大學附屬機構「瑞士過敏與哮喘研究所」的一項研究報告，指出洗碗機裡的洗滌劑化學物如果沒有清潔乾淨，會對腸胃道上皮組織造成影響。

甚麼是腸胃道上皮組織？他解釋，人體的腸胃道內層覆蓋著一層由上皮細胞緊密排列而成的屏障，負責控制外來物質進入人體內部環境；這層屏障就像身體的防護罩，阻擋有害物質的入侵。一旦這些屏障出現缺陷，有可能會導致食物過敏、腸胃發炎、糖尿病、肥胖、肝硬化、多發性硬化症，甚至自閉症、憂鬱症和阿茲海默症等疾病。

瑞士過敏與哮喘研究所指出，洗潔精含有的乙醇乙氧基酸酯（alcohol ethoxylates）是引起強烈毒性反應和破壞腸胃道上皮組織屏障的主要化學物質。如果殘留在餐具上被吃進身體裡，可能會危及腸胃道健康。

研究人員對乙醇乙氧基酸酯進行了稀釋測試，稀釋度從1：10000到1：40000不等，以模擬殘留在餐具上的洗潔精濃度，結果發現在高劑量的情況下，殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織，低劑量的情況下則會使腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體一系列的發炎反應。而一旦上皮細胞受損，身體就會啟動發炎反應的相關基因表現和細胞內部訊號傳遞，繼而引發大規模的細胞死亡程序。對此，研究人員警告，如果腸道上皮組織屏障長期反覆受到這種化學物質的破壞，將加劇許多慢性疾病的發生風險。

那麼，我們平日應該如何避免洗潔精殘留在餐具上？鄭泓志就分享以下8個洗碗貼士，只要每次洗碗時遵守，便能夠徹底清除餐具上的洗潔精。

1. 多次沖洗

洗碗後切勿隨便「過水」就當作結束，應反覆用清水沖洗數次，確保將所有洗碗精的泡沫和殘留物都完全沖掉。

2. 使用洗碗刷或百潔布

建議可以使用軟毛刷、海綿或百潔布幫助去除頑固的洗碗精殘留物，刷洗時稍微用力一些。

3. 浸暖水

將洗好的碗盤浸入暖水中約5至10分鐘，有助溶解和去除殘留的洗潔精。

4. 檢查有無殘留氣味

碗盤晾乾後，可以靠近聞一聞，如果聞到有洗潔精的化學味道便表示仍有殘留物，需要重新清洗。

5. 選用環保洗潔精

市面上有環保型、無磷無毒的洗潔精，殘留量較低，對健康影響亦較小，可考慮改用。

6. 增加清洗循環

如果家中使用洗碗機清洗餐具，可以在最後一個循環結束後，再多加一個清洗循環，徹底沖淨殘留物。

7. 最後人工清洗

用洗碗機清洗完餐具之後，再用清水人工清洗一次，確保殘留物全部清除。

8. 定期清潔洗碗機

洗碗機內也可能累積化學殘留物，建議定期使用專用清潔劑徹底清洗。

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