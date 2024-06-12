  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 10:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗潔精｜洗潔精沖不乾淨恐傷腸胃　醫生教8大洗碗貼士預防化學物質殘留

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

洗潔精殘留在餐具上可能會對腸胃造成傷害，有醫生就分享8招洗碗貼士徹底清除洗潔精。

【洗碗／洗潔精／化學物質／腸胃健康／慢性病/肝硬化/洗乾淨/化學物殘留】一般家庭洗碗通常都會用到洗潔精，然而一旦沖不乾淨，殘留的化學物質有可能會對健康造成影響，甚至引起慢性疾病。有醫生就教8招洗碗貼士，無論用手洗抑或用洗碗機都能將殘留的洗潔精徹底洗乾淨。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life丨大隻中醫師教3招鍛煉胸肌　透過阻力訓練 強效增肌減脂

台灣腸胃科醫生鄭泓志日前在其個人Facebook專頁發文，表示洗碗過水時如果未能徹底將洗潔精沖乾淨，可能會導致腸胃受到傷害。他引述瑞士蘇黎世大學附屬機構「瑞士過敏與哮喘研究所」的一項研究報告，指出洗碗機裡的洗滌劑化學物如果沒有清潔乾淨，會對腸胃道上皮組織造成影響。

甚麼是腸胃道上皮組織？他解釋，人體的腸胃道內層覆蓋著一層由上皮細胞緊密排列而成的屏障，負責控制外來物質進入人體內部環境；這層屏障就像身體的防護罩，阻擋有害物質的入侵。一旦這些屏障出現缺陷，有可能會導致食物過敏、腸胃發炎、糖尿病、肥胖、肝硬化、多發性硬化症，甚至自閉症、憂鬱症和阿茲海默症等疾病。

瑞士過敏與哮喘研究所指出，洗潔精含有的乙醇乙氧基酸酯（alcohol ethoxylates）是引起強烈毒性反應和破壞腸胃道上皮組織屏障的主要化學物質。如果殘留在餐具上被吃進身體裡，可能會危及腸胃道健康。

研究人員對乙醇乙氧基酸酯進行了稀釋測試，稀釋度從1：10000到1：40000不等，以模擬殘留在餐具上的洗潔精濃度，結果發現在高劑量的情況下，殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織，低劑量的情況下則會使腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體一系列的發炎反應。而一旦上皮細胞受損，身體就會啟動發炎反應的相關基因表現和細胞內部訊號傳遞，繼而引發大規模的細胞死亡程序。對此，研究人員警告，如果腸道上皮組織屏障長期反覆受到這種化學物質的破壞，將加劇許多慢性疾病的發生風險。

那麼，我們平日應該如何避免洗潔精殘留在餐具上？鄭泓志就分享以下8個洗碗貼士，只要每次洗碗時遵守，便能夠徹底清除餐具上的洗潔精。

1. 多次沖洗

洗碗後切勿隨便「過水」就當作結束，應反覆用清水沖洗數次，確保將所有洗碗精的泡沫和殘留物都完全沖掉。

2. 使用洗碗刷或百潔布

建議可以使用軟毛刷、海綿或百潔布幫助去除頑固的洗碗精殘留物，刷洗時稍微用力一些。

3. 浸暖水

將洗好的碗盤浸入暖水中約5至10分鐘，有助溶解和去除殘留的洗潔精。

4. 檢查有無殘留氣味

碗盤晾乾後，可以靠近聞一聞，如果聞到有洗潔精的化學味道便表示仍有殘留物，需要重新清洗。

5. 選用環保洗潔精

市面上有環保型、無磷無毒的洗潔精，殘留量較低，對健康影響亦較小，可考慮改用。

6. 增加清洗循環

如果家中使用洗碗機清洗餐具，可以在最後一個循環結束後，再多加一個清洗循環，徹底沖淨殘留物。

7. 最後人工清洗

用洗碗機清洗完餐具之後，再用清水人工清洗一次，確保殘留物全部清除。

8. 定期清潔洗碗機

洗碗機內也可能累積化學殘留物，建議定期使用專用清潔劑徹底清洗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

網絡熱話 養生 健康問題 肝硬化 過敏 食用安全

最高瀏覽

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
端午節｜女子半年内3親人離世 玄學家揭背後原因：端午節送糭誤踩2禁忌
端午節｜女子半年内3親人離世 玄學家揭背後原因：端午節送糭誤踩2禁忌