  • 29°C
香港時間 : 2024611日 (二) 19:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行行出狀元｜收工兼職做清潔時薪83元　工程師獲太太支持：不需感到羞恥

休閒消費

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

馬來西亞一名工程師男子，於工餘時間擔任起清潔工的兼職。

每個行業的功能猶如一個小齒輪，支撐起社會的運作，所以每個行業都應該受到尊重。馬來西亞一名任職工程師的男子，他收工後擔任起清潔工的兼職，除了無懼別人的鄙視，因為他清晰知道自己在做什麼，「不需感到羞恥，賺的是乾淨錢。」

最新影片推介︰

童學園
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

正歷COVID-19多了閒暇可任兼職

綜合外媒的報導，這名男子名祖法迪，今年38歲。他在一家公司的工程師經理，每天的上班時間為早上8時30分至下午5時30分。大約四年前，當時正值爆發2019冠狀病毒病，社會實行行動管制令。除了多了在家工作的機會，在空閒時間也沒有什麼活動，在一位朋友的建議下，他便開始擔任家務助理的工作。

即睇10個極品上司的行為

點擊圖片放大
+7
+6

得到太太支持　拜師清潔技巧

為了認真對待，祖法迪特意跟隨一名行業的導師學習，而清潔的技巧及內容則是按照澳洲的一套清潔程序。開始時，祖法迪只是做一些家庭式的清潔工作，但隨著越做越多人認識，而且得到太太的全力支持，在去年他開始承辦商務的清潔。

由於有正職，他只有在星期一至四的晚上才會進行兼職，有時在週末也會工作。收費方面，祖法迪透露清洗一家店面，每小時收費為50令吉（約83港元），若是清潔住宅單位，則會以面積來計算，報酬也算可觀。

當清潔工作為鍛鍊身體

對於身兼兩職，一向有運動習慣的祖法迪表示並不疲倦，只時把清潔的工作當作鍛鍊身體而已。此外，他更收獲了不少的經驗和滿足感，是金錢也買不到的，

在我的專業工作上，我很少與人交流的機會，但在這一份事業，我可以劍道許多不同背景的人，見識到許多不同的溝通方式。 

得到客人認同收獲滿足感

清潔的工作一直被不少人標籤為「較低下」、「骯髒」的工種，但是祖法迪懶理旁人的目光，而他重視的是客人的認同，

我遇到的客人對我都很友善，沒有人看不起我，縱然他們不知道我是工程師。

同場推薦：直擊單位｜上車盤驚現大冧價 278萬易主3年蒸發左1/4層樓

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】            【職場文化智慧】

相關文章

比爾蓋茨書單︱5年研究揭有錢人日花30分鐘閱讀 比爾蓋茨2024年愛書推介
10:10 2024/06/10
比爾蓋茨書單︱5年研究揭有錢人日花30分鐘閱讀 比爾蓋茨2024年愛書推介
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
10:10 2024/06/10
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
夫妻關係｜婚姻崩潰+聲名狼藉+不忿輕生 紀錄片揭3700萬用戶偷情網站洩密醜聞
今日 13:08
夫妻關係｜婚姻崩潰+聲名狼藉+不忿輕生 紀錄片揭3700萬用戶偷情網站洩密醜聞

你可能感興趣

比爾蓋茨書單︱5年研究揭有錢人日花30分鐘閱讀 比爾蓋茨2024年愛書推介
10:10 2024/06/10
比爾蓋茨書單︱5年研究揭有錢人日花30分鐘閱讀 比爾蓋茨2024年愛書推介
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
10:10 2024/06/10
有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事
夫妻關係｜婚姻崩潰+聲名狼藉+不忿輕生 紀錄片揭3700萬用戶偷情網站洩密醜聞
今日 13:08
夫妻關係｜婚姻崩潰+聲名狼藉+不忿輕生 紀錄片揭3700萬用戶偷情網站洩密醜聞
兼職 運動 在家工作 家務助理 馬來西亞 工程

最高瀏覽

儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間16:05）