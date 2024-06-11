行行出狀元｜收工兼職做清潔時薪83元　工程師獲太太支持：不需感到羞恥

▲ 馬來西亞一名工程師男子，於工餘時間擔任起清潔工的兼職。

每個行業的功能猶如一個小齒輪，支撐起社會的運作，所以每個行業都應該受到尊重。馬來西亞一名任職工程師的男子，他收工後擔任起清潔工的兼職，除了無懼別人的鄙視，因為他清晰知道自己在做什麼，「不需感到羞恥，賺的是乾淨錢。」

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正歷COVID-19多了閒暇可任兼職

綜合外媒的報導，這名男子名祖法迪，今年38歲。他在一家公司的工程師經理，每天的上班時間為早上8時30分至下午5時30分。大約四年前，當時正值爆發2019冠狀病毒病，社會實行行動管制令。除了多了在家工作的機會，在空閒時間也沒有什麼活動，在一位朋友的建議下，他便開始擔任家務助理的工作。

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得到太太支持 拜師清潔技巧

為了認真對待，祖法迪特意跟隨一名行業的導師學習，而清潔的技巧及內容則是按照澳洲的一套清潔程序。開始時，祖法迪只是做一些家庭式的清潔工作，但隨著越做越多人認識，而且得到太太的全力支持，在去年他開始承辦商務的清潔。

由於有正職，他只有在星期一至四的晚上才會進行兼職，有時在週末也會工作。收費方面，祖法迪透露清洗一家店面，每小時收費為50令吉（約83港元），若是清潔住宅單位，則會以面積來計算，報酬也算可觀。

當清潔工作為鍛鍊身體

對於身兼兩職，一向有運動習慣的祖法迪表示並不疲倦，只時把清潔的工作當作鍛鍊身體而已。此外，他更收獲了不少的經驗和滿足感，是金錢也買不到的，

在我的專業工作上，我很少與人交流的機會，但在這一份事業，我可以劍道許多不同背景的人，見識到許多不同的溝通方式。

得到客人認同收獲滿足感

清潔的工作一直被不少人標籤為「較低下」、「骯髒」的工種，但是祖法迪懶理旁人的目光，而他重視的是客人的認同，

我遇到的客人對我都很友善，沒有人看不起我，縱然他們不知道我是工程師。

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