宅男女神丨陳自瑤換新髮型散發女人味　Yoyo騷長腿露香肩：赤子之心常在【多圖】　

▲ 陳自瑤堪稱靚媽天花板。

陳自瑤（Yoyo）隨年月增長不但沒有走樣，而且愈成熟愈有女人味，首當電視劇女一《婚後事》亦在今年播出，還衍生綜藝節目《香港婚後事》。

這位靚媽今日（6月11日）更在個人社交平台載一批靚相派福利，換了新髮型的陳自瑤，手執一紮紅玫瑰、穿一條黑色裙，騷長腿及香肩，並微露「事業線」。

香港婚後事丨陳自瑤指有人專揀有婦之夫埋手 單立文拋金句：婚姻係要有忍耐力

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陳自瑤靚出新高度

陳自瑤並引用由金宇澄所著小說、王家衛改編執導劇集《繁花》內容，寫道：

我們知道自己在每個春天會開出什麼樣的花，

也知道秋天一定不會結出什麼樣的果。

但我們依然會期待下一個冬去春來，

繁花似錦，赤子之心常在……. 《繁花》

好友及網民紛紛留言大讚Yoyo，分別寫道：「美出新高度」、「這髮型很好看」、「好有味道呀❤️」、「女神 沒有之一」、「美態盡現」等，就連陳煒也不禁留言：「好索😍」

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