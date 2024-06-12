星二代丨翁嘉穗與家人坐船歎茶　大仔文武雙全為出色舉重運動員屢奪獎牌

▲ 大仔簡直係文武雙全。

1997年港姐冠軍翁嘉穗，當選翌年即嫁年長20歲的商人鄔友正，二人婚後育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），一家四口幸福滿瀉。

香港小姐丨50歲翁嘉穗身段不輸選港姐時 當年撃敗佘詩曼成四料冠軍【多圖】

一家溫馨合照

日前翁嘉穗在社交網分享與老公和大仔Jason坐船歎茶的照片，相中可見她在船上拍照留念，之後一家人再齊齊拍照，相當溫馨。

他們在尖沙嘴天星碼頭登船，由登船的升降板以至室內的玻璃窗均是半島酒店的高級裝潢，座椅舒適也有小餐枱。

據知，航線會遊覽尖沙咀及將軍澳跨灣大橋，亦會於中環添馬公園附近的水域停留，前後共105分鐘的船程，賓客可一邊享用由酒店廚藝團隊製作的各式鹹甜美點， 一邊欣賞維多利亞港的沿岸美景，讓客人有足夠時間打卡，每位收費820元，另需加一服務費。

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學業成績優秀

另外，Jason在2018年去海外升學，當時已有四間著名學府頒發獎學金給他，惟他未決定往美國抑或加拿大升學，最終Jason入讀美國波士頓名校東北大學主修商科，畢業後再到倫敦名牌學府倫敦商學院修讀管理及金融學科碩士課程。

去年翁嘉穗一家更到英國出席Jason的畢業禮。Jason在其個人IG介紹，現時他是一名投資銀行分析師，並是兼職舉重健力（Powerlifting）運動員，IG內全是他練習的片段。

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成功舉重運動員

Jason在16歲那年參加「第六十屆體育節的香港健力錦標賽2017」，當中更贏得青年組的冠軍，在蹲舉、臥推舉和硬舉，同時打破了三項香港健力舉重(Powerlifting)的紀錄，一舉成名。

一直放手讓兒子自由發展的翁嘉穗，成功栽培Jason成為舉重運動員，2018年，翁嘉穗曾公開讚揚Jason於美國參加國際健力舉重比賽上取得世界冠軍，同時在深蹲及硬舉上締造兩項世界紀錄，為港爭光。

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