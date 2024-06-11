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CV教學︱HR平均只用7.4秒睇求職CV 3招不令CV石沉大海「翻生攻略」

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

研究顯示，HR平均只有7.4秒去看一份簡歷。

【CV/CV教學/個人履歷/求職CV】臨近畢業又是一年一度的求職季，要在眾多求職者中脫穎而出獲得面試的機會，一份靚麗的個人CV(個人履歷表)相當重要。有研究顯示，HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV，外國求職網站TheLadders.com就列出3個令CV在競爭中脫穎而出的關鍵方法。

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

CV教學︱CV排版簡單易讀

「simple is the best」，這句說話應有在CV也非常有用。報道指出，一份優秀的CV最關鍵是令人簡單易讀，因為CV不是令HR欣賞精美的排版而寫，而是傳達自己的個人信息給HR及面試官。

很多求職者可能犯的最大錯誤之一，是根據自己的喜好，而不是自己專業來排版履歷。求職網站提醒，不要試圖美化個人履歷，而是專注用突出的標題和簡潔的要點突出自己的長處，最重要的是選擇一種易於閱讀的字體，不會令人閱讀疲勞。

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CV教學︱將重點放在前面

由於HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV，個人CV的前半部分起到關鍵作用，因為必須要切中要點。求職網站指，建議簡歷的開頭要有3行關於個人的簡介，

第一行是關於你將來想從事的工作；第二行是關於您擁有的最適合您下一份工作的特定技能；第三個是關於你過往工作的成就。

CV教學︱CV最好只有一頁

由於HR平均只會花7.4秒去看一份求職者的CV，假如你份CV有很多頁，相信很難得到HR的關注，因此建議CV不要超過一頁，内容更加要簡單易讀。

唯一的例外是，如果您是一位經驗豐富的專業人士，例如擁有10年或以上的經驗，可以將過往的經驗多寫入CV。即使如此，求職網站還是強調不要超過兩頁。

在任何情況下，個人簡歷都不應該有三頁或更多。

更多關於CV教學的報道：

寫CV技巧｜寫「Responsible for」會扣分？　CV忌用10個英文詞語+4招打動僱主【附實用詞彙】

CV要60秒內打動僱主　Summary介紹個人性格切忌寫Serious

CV如何形容自己？港人最愛用Specialized

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