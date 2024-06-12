夏天驅蚊︱鄰居點蚊香致一家三口一氧化碳中毒　男童入屋1分鐘倒地狂嘔【附3招驅蚊法】

▲ 鄰居點蚊香致一家三口一氧化碳中毒，男童入屋1分鐘倒地狂嘔。

【驅蚊／蚊香／一氧化碳中毒／家居意外／消委會驅蚊劑】踏入夏天，蚊蟲開始出沒，不少人都會點蚊香驅蚊。不過內地有一家三口集體一氧化碳中毒，孩子更倒地狂嘔，懷疑是鄰居燃點大型蚊香所致。本港衞生防護中心指出，曝露於高濃度一氧化碳，可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

夏天驅蚊︱鄰居點蚊香累全家一氧化碳中毒

綜合內地傳媒報道，事件發生於6月7日深夜，受害媽媽表示，他們一家人靠賣燒烤食物維生，當晚下班回家後，便聞到濃烈的蚊香氣味，孩子入屋1分鐘，便開始趴在地上劇烈嘔吐，丈夫見狀立即拉著孩子衝出門。

夫婦二人其後亦出現不適症狀，於是請房東幫忙召喚救護車，送院檢查後證實是一氧化碳中毒，所幸他們反應迅速，才沒有出現生命危險。

媽媽控訴，鄰居燃點的蚊香，跟孩子的手臂一樣粗，導致濃烈的蚊香味湧入他們屋內。事後鄰居更沒有向他們一家道歉、賠償，態度更相當惡劣。她表示，現時只希望鄰居作出賠償，否則將透過司法途徑追究。

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夏天驅蚊︱吸入高濃度一氧化碳可致死

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

夏天驅蚊｜蚊香以外3個驅蚊方法

夏天炎熱多雨，各種蚊蟲開始出沒，想擊退蚊子，其實未必要用蚊香，TOPick綜合專家建議，推介3個低成本驅蚊大法：

1. 專家教自製3款天然防蚊包

註冊中醫馬琦傑及okapi studio創辦人Max曾分享如何自製天然防蚊包，點擊下圖即看所需材料及詳情：

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2. 專家教用1電器驅蚊更勝電蚊拍

雨季吸引大量的蚊蟲，除了可能被咬到紅腫難耐，睡覺時蚊子在耳邊「嗡嗡」叫不停，亦是十分折磨。不少人可能會動用電蚊拍希望能重奪寧靜，但有專家教路，原來最有效驅走蚊子的卻是家中一樣必備電器！

詳情：蚊叮蟲咬｜夏天蚊子耳邊飛徹夜難眠？ 專家教用1電器驅蚊更勝電蚊拍【附消委會滿分驅蚊劑】

3. 橙皮驅蚊法

有指橙皮有驅蚊作用，原因是橙的外層橙皮的部分，含有精油成分，但要留意只曬乾橙皮用效不大，需把橙皮曬乾後燒才有效驅蚊。

自然脈絡自然教育導師Ann指，橙皮可以有驅蚊作用，只要把橙皮曬乾後點燃，就會散發出較濃烈的味道。她指一來蚊蟲不喜歡這種濃烈味道，二來燒橙皮的煙有助驅走蚊蟲，味道與煙兩者結合為有效的驅蚊方法，日常所用的蚊香也是這個原理，但燒橙皮會較蚊香更環保、更天然。她提醒，如只曬乾橙皮放在窗外，驅蚊效力未必顯著。

消委會驅蚊劑︱9款5星滿分安全名單

消委會早前測試市面上25款驅蚊劑，當中有9款獲得5星滿分，點擊下圖即看完整名單：

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