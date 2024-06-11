《東張西望》上周165萬觀眾捧場奪冠 《家族榮耀之繼承者》最高收視24.2點《繁花》僅19點

▲ 《繁花》

翡翠台上周（2日至9日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》上周報道「婆婆有屋唔住霸後樓梯」，跨平台直播收視最高25.4點（165萬觀眾），蟬聯收視榜首。

至於王家衛執導電視劇集《繁花》，以普通話及上海話雙語播映，上周首播最高收視19點（124萬觀眾），成績一般。

翡翠台上周一至五晚各節目收視如下，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22點（143萬觀眾）；佘詩曼、林峯主演《家族榮耀之繼承者》最高收視24.2點（157萬觀眾）。

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▲ 《家族榮耀之繼承者》

綜藝節目收視不理想

至於綜藝節目表現遜色，由方力申、黃翠如主持全新煮食節目《拍檔廚房》上周首播，最高收視12.5點（81萬觀眾）。

周六晚《譚輝智FIGHT FOR YOU演唱會》最高收視14.6點（95萬觀眾）；周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》最高收視16.3點（106萬觀眾），周日晚黎芷珊主持《芷珊約您》，最高收視只13.2點（86萬觀眾）。

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