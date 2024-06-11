食物安全︱悅和醬園「香滑腐乳」蠟樣芽孢桿菌超標　食安中心籲停止食用

▲ 悅和醬園「香滑腐乳」樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。（網上圖片）

食環署食物安全中心今日（11日）公布，悅和醬園「香滑腐乳」樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，呼籲市民停止食用受影響批次。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：香滑腐乳

品牌：悅和醬園

來源地：中國

淨重：十二安士

此日期前最佳：2025年5月30日

經銷商：悅和醬園有限公司

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從荃灣一個零售點抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

發言人又指，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2492 3354，查詢有關產品回收事宜。

發言人補充，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：梁薾心