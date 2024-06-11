九龍城寨之圍城丨票房衝破1億元　觀眾唱《男朋友》古天樂回應：唔好喺度搞事！

▲ 《九龍城寨之圍城》謝票。

在港獲超過145萬人次購票入戲院支持，由5月1日正式上映至今，連續41日成為香港單日票房冠軍電影的《九龍城寨之圍城》，今天（6月11日）港澳總票房正式衝破1億元。

昨日（6月10日）趁端午節舉行「龍捲風襲港日」特別謝票場，古天樂號召戲中大部份演員，包括林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、黃德斌、「魚蛋妹」王尹菁及小說原著余兒，去到九龍灣國際展貿Emax的星影匯謝票，同時宣布票房喜訊。

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▲ 《九龍城寨之圍城》謝票。

九龍城寨之圍城丨龍捲風身份見觀眾

到場的每位演員逐一向觀眾致謝，古天樂不失風趣本色以龍捲風身份對觀眾表示：「我係龍捲風，嚟睇戲好嘞！唔好搞嘢！唔係命都冇。」

至於德斌指，角色雖然戲份不多，但感謝大家喜歡其角色。林峯衷心感謝觀眾過去1個月的支持，希望票房可以繼續向上衝。伍允龍笑言今次受歡迎程度像拍了偶像劇一樣。劉俊謙感謝觀眾成就這齣電影，希望觀眾幫這部戲衝上香港華語片歷史票房第一位。

胡子彤感謝台前幕後及一眾好兄弟一齊走這段旅程。張文傑表示高興見到觀眾支持，會繼續努力。而魚蛋妹表示，高興能與一眾演員一齊演戲。

▲ 「魚蛋妹」王尹菁

九龍城寨之圍城丨古天樂被稱爹哋

在活動上，古天樂以龍捲風身份頒發「票房破億畢業獎狀」予城寨四子，包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，鼓勵新一代演員之餘，同時為電影打氣，古天樂表示高興此電影成績驕人，希望觀眾繼續支持，令票房再創高峰，推舉成為香港電影史上華語影片總票房第一位。

有粉絲在謝票場發問問題時，向古天樂唱《男朋友》後才再發問，古天樂笑着回應：「你唔好喺度搞事呀！」有觀眾問古天樂，知否現在有很多人稱他爹哋的原因嗎？古天樂回應：「爹哋這名字我是今天第一次聽到，剛才謝票時有人叫爹哋，我都不知他們是叫我。」同時現場觀眾更祝賀他父親節快樂。

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