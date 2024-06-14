升學就業｜求職男呻難搵工列2大原因　倡取消DSE恢復會考削減大學生

▲ 求職男呻難搵工列2大原因，建議取消DSE恢復會考削減大學生。

【升學就業】近年香港搵工越來越難，不但要求高學歷，還要有工作經驗。近日有港男於網上討論區列出香港2大求職困難原因，包括「太多大學生」，以及科技進步以致部份工種被機械取代。另外，他又提出2種解決方法，如恢復會考和高級程度會考制度，以減少成功升讀大學人數、棄用科技改用人工等，以提升就業機會和就業率。

搵工求職｜港男分析2大求職困難原因

該港男近日於香港討論區以「而家搵工難咗好多」為題發文，表示現今求職困難原因有2個。第一個原因是社會上有「太多大學生」，他解釋以往考試制度設有HKCEE（會考）和HKALE（A-Level，香港高級程度會考）時，「小六、中三、中五、中七都會扔走一堆人」，升讀大學人數便不會太多，反倒現今有太多提供副學士及高級文憑的大專院校，令不少學生都擁有中學或以上的學歷。而第二個原因則是「科技發展」，他指科技發達取代許多工種，使好多工種都「唔使人做」。

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搵工求職｜建議取消DSE制度以解決問題

另外，他又提出2個解決方法，他建議「取消HKDSE（香港中學文憑考試），恢復HKCEE和HKALE」，考不上的學生便出社會工作，「搵唔到就再見」。而科技發展的問題，他提出讓科技倒退，「毀滅自動化，全用人手」。這2個做法可以使就業機會和就業率上升，同時也可利用市場機制平行就業市場。

另外，他亦歡迎網民提出解決方法，又指「造成今日結果，係人類自己造成」。

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搵工求職｜網民：現今大學生沒上進心

帖文一出，引來不少網民留言，有網民認同樓主看法，表示「無咗分級，根本好多都係垃圾，啲學習能力差到一個點」、「考唔上大學就報讀自資，再低級啲就讀副學士，再唔得就讀IVE，即使搵到工後，就不停諗住去玩。冇諗住點樣增值自己提升自己的競爭力」。不過，亦有網民指是環境問題，指香港除了金融業，其他行業並不興盛，又有人指只是文職比較難找工作，非文職便很容易找到工作。點擊圖片即睇網民意見：

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